В конце декабря замминистра экономического развития Николай Подгузов написал письмо в Минкомсвязи России, в котором раскритиковал написанный последним законопроект о критической инфраструктуре интернета (законопроект о суверенном интернете). «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Ключевая идея Минкомсвязи - обязать операторов подключаться к зарегистрированным в государственном реестре точкам обмена трафиком (площадка, где операторы обмениваются трафиком во избежание дублирования каналов), чтобы весь трафик передавался внутри страны. Кроме того, Минкомсвязи планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета (см. врез). Реализация проекта, по словам чиновников, позволит обеспечить устойчивую работу рунета даже в случае атак извне. Но представители отрасли отмечали также, что он дает возможность отключить российский сегмент от остальной части глобальной сети.

Минэкономразвития против обязательного подключения операторов к точкам обмена трафиком. Это осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации, приведет к увеличению затрат операторов и, как следствие, к росту цен на связь, пишет Подгузов.

В среду, 11 января, в Минэкономразвития состоялось совещание по этому вопросу, на котором представители министерства вновь раскритиковали предложения Минкомсвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали участники совещания. Факт встречи подтвердила и представитель министерства Елена Лашкина. Решать задачу по защите рунета необходимо не путем вмешательства в сложившийся рынок пропуска передачи данных, а путем создания резервной, справочной системы, содержащей детальную информацию об автономных системах, IP-адреса и т. д., добавляет она.

Поэтому на совещании в среду представители Минэкономразвития предлагали вместо подключения операторов к точкам обмена трафиком (и последующего контроля трафика государственной информационной системой) ограничить полномочия системы лишь пассивным съемом и хранением маршрутов трафика. То есть свести все фактически к резервному копированию, рассказали два участника совещания. Это позволит в случае чрезвычайной ситуации с интернетом восстановить всю систему.

К сожалению, после общественного обсуждения законопроект был доработан Минкомсвязи не в лучшую сторону, сетует директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров. Обязанность более 10 000 операторов связи в России присоединиться к точкам обмена трафиком физически невыполнима. По мнению Петрова, законопроект может создать проблемы функционирования интернета в России.

Впрочем, реализация позиции Минэкономразвития не исключает возможности отключения рунета от мировой сети, утверждает близкий к одному из операторов человек.

Отключение России от глобального интернета если и возможно, то только в рамках чрезвычайных мер, принимаемых, например, в случае полномасштабной войны, уверен консультант исследовательской организации «Пир-центр» Олег Демидов. По его мнению, законопроект Минкомсвязи ни на каком из этапов разработки не служил этой цели, однако теоретически он позволяет осуществлять выборочную блокировку трафика. Но если говорить о предложениях Минэкономразвития, то такой механизм в принципе не способен отключить Россию от глобального интернета, а, наоборот, способствует повышению устойчивости российского сегмента сети и дает операторам связи данные об альтернативных маршрутах, уверяет Демидов.

При наличии желания отключить Россию от глобальной сети можно и сейчас, уверен инженер РосНИИРОС (институт развития сетей) и экс-директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Колесников. Для этого не нужен ни законопроект Минсвязи, ни тем более предложения Минэкономразвития, которые эту задачу не облегчают и не усложняют, говорит он.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.