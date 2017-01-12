Запасы наличной иностранной валюты в банковской системе России падают седьмой квартал подряд. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

В октябре российские банки держали кассовые остатки в иностранной валюте на сумму $5,438 млрд. Это на $1,1 млрд меньше, чем в конце июня, и на $1,7 млрд ниже значений начала года.

По сравнению с прошлым годом валютные запасы российских банков упали в 3,2 раза. В результате показатель, зафиксированный ЦБ на конец третьего квартала, оказался рекордно низким более чем за 4 года.

Кроме того, сообщается, что в сентябре граждане купили в обменниках $6,1 млрд, в октябре - $6,6 млрд. Чистый спрос (с учетом проданной валюты) составил $2,2 млрд и $2,8 млрд соответственно, два месяца подряд устанавливая рекорды с декабря 2014 года. За 10 месяцев объемы скупки достигли $7,2 млрд, превысив показатель прошлого года на 110%.

Спрос на валюту довольно показательно совпал с некоторым ростом реальных зарплат, отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По данным Росстата, в августе он достигал 7%, а к концу года замедлился до 2%. По словам Ващелюк, уровень доверия россиян к рублю остается низким, и как только возникает возможность (появляются дополнительные доходы, а курс падает) домохозяйства по-прежнему предпочитают формировать сбережения в иностранной валюте.

