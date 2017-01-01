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Топливно-энергетический комплекс
Белоруссия готовится к вступлению в ВТО
12:57 27.12.2016 |
Белоруссия рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ближайшие пять лет, говорится в утвержденной указом президента "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы".
"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Республики Беларусь в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Республики Беларусь в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - отмечено в документе.
В программе подчеркнуто, что в течение пяти предстоящих лет усилия белорусского правительства планируется сконцентрировать на взаимодействии с ведущими международными организациями (ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД) "в целях содействия включению Беларуси в глобальные цепочки добавленной стоимости".
"Это даст дополнительные возможности белорусским субъектам хозяйствования занять соответствующее место среди ведущих мировых компаний, специализирующихся в машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных технологиях", - отмечается в документе.
По мнению авторов программы, повышение кредитного рейтинга Белоруссии в соответствии со страновой классификацией ОЭСР до более высокой группы (шестой) - одна из приоритетных задач в 2017-2018 годах, решение которой в ближайшей перспективе позволит интенсифицировать сотрудничество с иностранными государствами в кредитно-инвестиционной сфере.
Как сообщалось, на совещании в конце марта президент республики Александр Лукашенко поручил госорганам активизировать переговоры по вступлению страны в ВТО.
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