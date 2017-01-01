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Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ
11:16 23.12.2016 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги всех рейтингуемых эмитентов Российской Федерации по национальной шкале, сообщается в пресс-релизе Fitch.
"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - говорится в сообщении.
Как следствие, Fitch Ratings отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.
"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центробанком России, - отмечается в пресс-релизе. - Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке".
Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале. Агентство работает в России уже много лет, его офис в Москве был открыт в 2003 году. Fitch продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов.
Согласно новому закону, вступающему в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юрлиц). Это требование закона, говорят эксперты, фактически ставит международные агентства перед сложной необходимостью выбора между выполнением законодательства РФ и законодательства стран, где находится весь основной бизнес данных агентств (США, ЕС).
Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных.
В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Для того, чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории РФ дочерние компании.
Агентство Moody's в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам, а также закрыть российскую "дочку". S&P Global Ratings пока не комментировало свои планы.
При этом ЦБ РФ намерен применить принцип "дедушкиной оговорки" и разрешит участникам рынка держать выпуски ценных бумаг с рейтингами от неаккредитованных агентств после вступления в силу нового законодательства о рейтинговой деятельности. "Дедушкина оговорка" позволяет применять старую норму в исключительных случаях в отношении существующих дел и вопросов, тогда как ко всем новым случаям применяются только новые правила. В мировой практике этот принцип защищает интересы инвестора от изменения законодательства принимающей стороны.
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