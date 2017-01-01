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Топливно-энергетический комплекс
Бегство капиталов из России составило 18,5 млрд долларов за три квартала
11:55 22.12.2016 |
В России продолжается активный вывод денежных средств за пределы страны. Как сообщает Центробанк РФ, сумма денежных переводов физических лиц в дальнее зарубежье составила 6,2 млрд долларов в третьем квартале и 18,5 млрд долларов с начала года. За весь 2015 год было переведено 18,57 млрд долларов. Рекордный объем вывода средств из России статистика ЦБ зафиксировала в 2014 году - за год в страны дальнего зарубежья было переведено 49,825 млрд долларов.
Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария. В третьем квартале сюда было выведено из России 837 млн долларов, за 9 месяцев - 3,762 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Вторым важным направлением бегства капитала является Латвия: в третьем квартале в эту страну из России было выведено 519 млн долларов, с начала года - 1,5 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом, объемы переведенных средств остались на прежнем уровне.
Почти на треть - до 1,3 млрд долларов за три квартала - увеличился объем денежных переводов в Китай (627 миллионов в третьем квартале). Однако, в отличие от других стран, около треть таких операций осуществляют не граждане РФ.
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