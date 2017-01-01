Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий региональным и муниципальным властям вводить плату за въезд транспорта в отдельные зоны. Против его принятия выступили все фракции, кроме единороссов.

Законопроект об организации дорожного движения в России был внесен правительством в апреле, его рассмотрение в Госдуме несколько раз переносилось. Он позволяет вводить временные ограничения и прекращать движение транспортных средств на дорогах, а также взимать плату за движение по дорогам и пользование платными парковками. Его цель - «создание правовых условий для обеспечения безопасности дорожного движения, снижение экономических потерь, а также формирование единого подхода по организации дорожного движения в России», - говорится в пояснительной записке.

Рассмотрение законопроекта в Думе вызвало бурное обсуждение среди депутатов. Законопроект ограничивает конституционное право на свободное перемещение граждан, отметил коммунист Юрий Синельшиков. «Если водитель поедет из Сибири до Москвы, то останется так без штанов», - сказал Анатолий Грешников из «Справедливой России». Проект нужен «местным властям, чтобы залатать свои нищие бюджеты», - считает депутат.

Цель проекта - не безопасность дорожного движения, а введение платного въезда в города, заявил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. Он призвал правительство оценить политические последствия от принятия документа, отметив, что «терпение избирателя небезгранично»

«Вот тебе бабушка и Ликсутов (заммэра Москвы по транспорту) день!», - начал своё выступление депутат от «Справедливой России» Олег Нилов. Законопроект инициирован «группой алчных дельцов, которые уже набили карманы на платных парковках», считает депутат. По его словам, законопроект подготовлен для того, чтобы «мажорам на дорогах не мешали пенсионеры». «В этом законопроекте сошлись два «Д» (дураки и дороги)», - заключил он.

Выступающий от единороссов Александр Васильев сказал, что фракция поддерживает законопроект, хотя он требует доработки.

За документ проголосовали 319 депутатов, 100 - против и один воздержался.