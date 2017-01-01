Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Зачем Лукашенко приглашает в Беларусь российский спецназ?
15:41 14.12.2016 |
КГБ по поручению президента Беларуси обсудит в России соглашение об участии спецназа в контртеррористических операциях на территории РБ и РФ. Чем вызвана такая необходимость, выясняла DW.
Президент Беларуси указом №446, опубликованным 6 декабря, уполномочил комитет госбезопасности (КГБ) провести переговоры с российской стороной по проекту соглашения об участии подразделений специального назначения в совместных контртеррористических акциях, проводимых на территории РБ и РФ. Текст соглашения не опубликован.
Указ, который на законном основании позволяет спецназу чужого государства проводить операции на территории Беларуси, вызвал тревогу у белорусской общественности. DW спросила у экспертов, как они оценивают усиление связей спецслужб Беларуси и России и насколько это соответствует белорусскому законодательству.
Нарушение конституции
Юридическую оценку опубликованного указа №446 дал экс-председатель Конституционного суда (КС) Беларуси Михаил Пастухов. Он обратил внимание DW на то, что проект об участии вооруженных формирований другого государства в акциях на белорусской территории уже одобрен на высшем уровне белорусским президентом. Это было сделано в обход других структур власти, без обсуждения с парламентом и обществом, которое имеет право на гласное обсуждение документов такого рода.
"Это нарушает статью 1 Конституции Республики Беларусь, где записано, что законность и правопорядок обеспечивает сама республика", - говорит Пастухов. С точки зрения законности, деятельность российского спецназа в Беларуси допустима только во время совместных учений. "В ином случае это можно рассматривать как посягательство на суверенитет и независимость страны, и президент РБ не должен осуществлять подобных действий", - подчеркнул эксперт.
"Нынешняя ситуация развивается по аналогии с подписанием пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году", - указал юрист. Тогда открытая часть пакта так же была одобрена на высшем уровне, но были и секретные протоколы, которые обсуждались на уровне ведомств - министров МИД.
"Зеленые человечки" в законе
Указ президента №446 разрешает как деятельность спецназа РФ в Беларуси, так и использование белорусских спецназовцев в спецоперациях в России. Однако белорусский журналист, политический обозреватель "Газеты выборчей" (GW) Анджей Почобут считает, что прежде всего этот документ представляет серьезную внутреннюю угрозу для Беларуси.
По мнению Почобута, в контексте событий в Украине и аннексии Крыма это "фактически легализация у нас российских "зеленых человечков". "Это чревато вмешательством во внутренние дела РБ", - заявил журналист в беседе с DW. "Если бы у Януковича в свое время был договор со спецназом России, то по его призыву "зеленые человечки" могли бы запросто оказаться в Киеве на Майдане", - говорит аналитик GW.
И добавляет, что Россия в свою очередь может пригласить Беларусь помочь в какой-нибудь контртеррористической операции, например, в Крым. "Так что вне зависимости от содержания соглашения, текст которого неизвестен, а может и не будет опубликован вообще, этот указ №446 для Беларуси и белорусов несет реальную опасность", - уверен Анджей Почобут.
Хватит ли спецсил у Беларуси
В соответствии с президентским указом, переговоры про проекту соглашения будет проводить КГБ. Этому ведомству разрешено также "вносить в документ изменения, не имеющиеся принципиального значения". В администрации президента РБ, куда DW обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг обсуждаемого документа, предложили сделать письменный запрос, ответ на который придет в установленные законодательством сроки. Этот ответ DW опубликует сразу после получения. По номеру телефона пресс-службы КГБ на звонки никто не ответил.
Зачем Минску понадобилась помощь спецподразделений России, DW спросила у бывшего командира белорусской бригады специального назначения ГРУ ГШ, полковника запаса Владимира Бородача, живущего теперь в Германии. Он заявил, что у Беларуси достаточно собственных сил для решения таких задач. "Белорусские отряды - это серьезные формирования, которые также сильны, как и российские, и носят одинаковые с ними названия - группа "Альфа" при КГБ, "Вымпел" при МВД и спецназ ГРУ", - считает эксперт.
При этом Бородач указал причину, которая, на его взгляд, лежит в основе проекта соглашения с Россией по указу №446: "И Лукашенко, и Путин боятся, что в условиях разваленных экономик может произойти то, что произошло в Киеве - серьезные массовые протесты против властей". Тогда, по его словам, на выручку Лукашенко прилетит российский спецназ, а белорусы полетят в Москву "душить бунтарей, если это откажутся делать местные силы".
Бывший спецназовец напомнил аналогичную ситуацию, когда во время путча ГКЧП в августе 1991 года бригада спецназа, которой он руководил в Беларуси, ждала приказа лететь в Москву, чтобы очистить территорию от тех, кто защищал Белый дом.
В свою очередь, Анджей Почобут заметил, что Беларусь и Россия подписали много всяких обязательств, которые выполняются далеко не всегда, потому что каждая сторона, когда ей это выгодно, включает свое толкование и нарушает договоренности. "Единственное, что может как-то успокоить в этой ситуации, так это то, что отношения Минска и Москвы давно перешли в стадию отношений двух шулеров - кто кого обманет", - резюмирует журналист.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров