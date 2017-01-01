"Газпром" заключил контракт на строительство газопровода, которого может и не быть.

Дочерняя компания "Газпрома" заключила со швейцарской компаний Allseas Group S.A. контракт на строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток". По словам "Газпрома", это очередной этап на пути строительства газопроводов в обход Украины. В то же время эксперты сомневаются, что газопровод будет построен. Скорее всего, деньги газового гиганта России будут "вбуханы" в море, как и в случае с предыдущими проектами.

Победные реляции

"Газпром" сообщил, что по контракту Allseas должна проложить по морскому дну более 900 км газопровода. "Для этого компания планирует использовать новое, крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия. Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 г.", - указано в сообщении "Газпрома".

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, российская компания полностью профинансирует морскую часть "Турецкого потока". Мощность каждой из двух ниток составит 15,75 млрд. кубометров газа в год. Первая - будет поставлять газ на турецкий рынок, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. "Газпром" планирует завершить строительство обеих ниток "Турецкого потока" до конца 2019 г.

Суровая действительность

Президент Центра глобалистики "Стратегия-XXI" Михаил Гончар отметил, что проект "Турецкого потока" - очень сложный, при протяженности более 900 км он пройдет на глубинах более 2 км. "Хотя у "Газпрома" есть опыт строительства подводного газопровода - "Голубой поток" - но там более скромная длина (444 км) и не такие большие глубины. Опыта же строительства именно такого сложного газопровода у него нет и в мире есть только несколько компаний, которые способны проложить его", - отметил он.

По словам Михаила Гончара, при строительстве "Турецкого потока" прокладка трубы через Черное море - это только полдела. Для функционирования газопровода необходимо построить серьезный береговой газокомпрессорный комплекс, который будет обеспечивать перекачку газа на такое расстояние. В комплексе будет 14 газоперекачивающих агрегатов и он будет самым мощным в мире. Кроме того, необходимо построить установку подготовки газа - газ должен быть очень чистый, поскольку он будет подаваться в трубу под сверхвысоким давлением - 295 атмосфер. Иначе, в случае аварии, на всем проекте стоимостью свыше 11 млрд. долларов будет поставлен большой жирный крест.

Уже обещали

Михаил Гончар с трудом верит, что "Турецкий поток" заработает с 2019 года, как об этом говорит сейчас "Газпром". Он напомнил, что газпромовская пропаганда ранее обещала, что первый газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию уже в декабре этого года. Но его нет, как не было и поставок газа по "Южному потоку" в декабре 2015 года. "Тут надо отделять зерна истины от плевел пропаганды. Я думаю, что даже если проект и будет реализован, то не ранее 2021 года. Работы по этому проекту - еще не початый край", - считает он.

Руководитель консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в своем Livejournal напомнил, что компания подписанты соглашения о строительстве "Турецкого потока" - South Stream Transport B.V. и Allseas Group - еще в апреле 2014 года заключила контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода "Южный поток". Итальянская Saipem также должна была участвовать в строительстве. Но контракты с обеими компаниям были расторгнуты по инициативе газпромовской "дочки". "Весьма вероятно, что такая же судьба постигнет и новое соглашение", - предполагает он.

По мнению Михаила Корчемкина, в основе "Южного потока" лежал принцип максимизации доходов подрядчиков, поскольку хотя сам проект не был реализован, его российская часть была построена полностью. "По оценке Сбербанка, подрядчики Газпрома уже освоили около $15 млрд. на расширении газовой инфраструктуры на юге России в рамках подготовки к реализации так и не начатого проекта "Южный поток", - написал он и добавил, что Россия торопится построить сухопутную часть "Северного потока-2", хотя будущее этого проекта - под большим вопросом. Другими словами, проекты "Газпрома" часто направлены не на создание новых коридоров поставки газа, а на извлечение прибыли близкими к Кремлю компаниями, которые его строят и осваивают бюджеты.

Кроме того, в реализации "Турецкого потока" много непредвиденных политических факторов. Например, инцидент со сбитым турецкими летчиками российским самолетом отодвинул реализацию проекта на год. "Поэтому сложно прогнозировать, что будет в ближайшие годы с "Турецким потоком" на фоне турбулентных событий в мире, Европе, на Ближнем Востоке, в Турции и России. Я не думаю, что реализация этого проекта будет устлана розами и победными реляциями", - заключил Михаил Гончар.

В санкциях неприкасаемых нет

Эксперты отмечают, что много сомнений в реализации проекта возникает и в связи с возможными санкциями в отношении компаний, которые участвуют в проекте. Возможно, "Газпром" решил снизить риски, заключив контракт не с итальянской компанией, а со швейцарской. Но Швейцария, хотя и не является членом Европейского Союза, все же чутко улавливает политику ЕС и присоединилась к режиму санкций против России. Даже если ЕС не станет "давить" на Швейцарию из-за участия в проекте Allseas Group, в дело может вмешаться США и указать на нарушение режима санкций против России.

В реализации проектов подобной сложности всегда применяются самые передовые технологии и оборудование, и не исключено, что если американцы захотят воспрепятствовать, то они всегда найдут какие-то свои разработки в оборудовании, которое будет использовано в реализации "Турецкого потока". А США в случае обнаружения нарушений режима санкций жестко относится даже к европейским компаниям, и тому есть масса примеров.

В частности, в прошлом году Deutsche Bank был вынужден выплатить американским властям 200 млн. долларов за нарушение санкций и проведение операций с клиентами из Ирана и Сирии, а французский банк Credit Agricole для урегулирования претензий Минюста США по поводу нарушения режима санкций в отношении Ирана и Судана согласился заплатить 800 млн. долларов. "Под раздачу" американских властей попал и автомобильный концерн Volkswagen, когда специалисты американского Агентства по защите окружающей среды установили, что на автомобилях с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяет манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам.