Индексы Уолл-стрит выросли 26 мая на прогнозах ритейлеров

Уолл-стрит закрылся резким ростом в четверг после того, как оптимистичные прогнозы доходов от розничных продаж и ослабление опасений по поводу чрезмерно агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой настроили инвесторов на покупательский настрой.

Все три основных фондовых индекса США продемонстрировали уверенный рост, при этом экономически чувствительные акции потребительских дискреционных компаний и акций микрочипов опередили рынок в целом.

Технологический Nasdaq вырос больше всего - его рост на 2,7% был обусловлен ростом акций Apple Inc, Tesla Inc и Amazon.com Inc.

Еженедельно S&P 500, Nasdaq и Dow находятся на пути к тому, чтобы прервать свою самую длинную полосу неудач за последние десятилетия, в течение которой эталонный индекс S&P упал на 14,1% и приблизил его к подтверждению медвежьего рынка.

На текущих уровнях все три индекса готовы продемонстрировать самый большой недельный прирост с середины марта.

«Учитывая, что прибыль за первый квартал в основном закончилась и выходит лучше, чем ожидалось, в сочетании с заявлением ФРС о том, что они собираются начать предварительную загрузку своей политики ужесточения процентных ставок, и подразумевая, что она может приостановиться позже осенью, все это дало инвесторам повод для оптимизма», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.

Оптимистичные прогнозы ритейлеров, по-видимому, компенсировали суровые предупреждения их коллег в последние недели.

Акции оператора универмагов Macy's Inc (NYSE:M) подскочили на 19,3% после повышения годового прогноза прибыли.

Бумаги дисконтных сетей Dollar General Corp (NYSE:DG) и Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) выросли на 13,7% и 21,9% соответственно после повышения их годового прогноза продаж, что свидетельствует о том, что потребители покупают менее дорогие товары в условиях высокой инфляции за последние десятилетия.

Протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежно-кредитной политике успокоили опасения, что центральный банк США может стать более ястребиным, что усилило волатильность рынка в последние недели.

«У нас было на 65% больше ежедневных ценовых движений на 1% и более, чем в среднем со времен Второй мировой войны», - сказал Стовалл.

«Если ФРС будет слишком агрессивной, она подавит инфляцию, но также подавит экономический рост», - добавил он. «Это похоже на то, что зимой вы хотите нажать на тормоза, а не ударить по ним, чтобы сохранить контроль и избежать разворота».

Экономические данные, опубликованные в четверг, включая заявки на пособие по безработице, незавершенные продажи жилья и ВВП, принесли хорошие новости, завернутые в плохие, предполагая, что экономика демонстрирует достаточно мягкости, чтобы осенью ФРС спровоцировала «голубиный» разворот.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 516,91 пункта, или 1,61%, до 32 637,19 пункта; S&P 500 прибавил 79,11 пункта, или 1,99%, до 4057,84 пункта; а Nasdaq Composite прибавил 305,91 пункта, или 2,68%, до 11 740,65.

Из 11 основных индексов S&P 500 все, кроме недвижимости, завершили сессию в плюсе. Потребительские дискреционные секторы возглавили рост, поднявшись на 4,8%, а акции технологических и финансовых компаний прибавили 2,5% и 2,3% соответственно.

Акции Twitter Inc подскочили на 6,4% на новостях о том, что социальная сеть подает в суд на миллиардера Илона Маска за задержку раскрытия его доли в компании.

Акции Alibaba Group, котирующиеся в США, выросли на 14,8% после того, как китайская компания электронной коммерции превзошла оценки, даже несмотря на то, что она отказалась дать предварительный прогноз ввиду ограничений COVID-19 в Китае.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 5,16 к 1; на Nasdaq соотношение 2,95 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 показал три новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 28 новых максимумов и 116 новых минимумов.

Объем на биржах США составил 11,43 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,22 млрд за последние 20 торговых дней.