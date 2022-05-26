Азиатские акции падают 26 мая из-за опасений роста из-за ужесточения центральными банками

Азиатские фондовые рынки упали в четверг после того, как протоколы заседания Федеральной резервной системы в начале мая показали, что большинство поддерживает повышение ставок на полпроцента в июне и июле, а сохраняющиеся опасения по поводу глобального роста подорвали уверенность.

В то время как протоколы также подчеркнули веру политиков в силу экономики США, помогая поднять настроение на Уолл-стрит в одночасье, настроения на фондовых рынках остаются хрупкими после нескольких недель волатильной торговли, поскольку все больше мировых центральных банков продолжают ужесточать политику.

«Я не думаю, что мировая экономика находится в опасности замедления, я думаю, что мы замедляемся. И по этой причине потенциал для хороших инвестиций сейчас в основном на короткой стороне», - Барбара Энн Бернард, ИТ-директор Wincrest Capital, глобальный хедж-фонд, специализирующийся на стратегии длинных и коротких акций, сообщил Reuters Global Markets Forum.

Центральный банк Южной Кореи в четверг повысил процентные ставки второе заседание подряд, поскольку он борется с потребительской инфляцией на 13-летнем максимуме.

Все участники заседания ФРС 3-4 мая поддержали повышение ставки на полпроцента - первое такое масштабное повышение за более чем 20 лет - и «большинство участников» сочли, что дальнейшие повышения такого масштаба будут «вероятно уместны» в заседания ФРС по политике в июне и июле, согласно протоколу заседания

В протоколе отражено согласие политиков в отношении силы экономики США, напряженности на рынке труда и высокой инфляции, а также глобальных проблем с поставками, войны на Украине и продолжающихся блокировок коронавируса в Китае, которые смещают инфляционные риски «вверх».

Непрекращающаяся обеспокоенность инвесторов этими факторами привела к снижению самого широкого индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии на 0,54% после роста утром.

Китайские «голубые фишки» упали на 1,11%, несмотря на очередное снижение ежедневных случаев заболевания COVID-19 в стране, где ограничения, направленные на сдерживание распространения вируса, угрожают подорвать недавние меры экономической поддержки.

Китай будет стремиться к достижению разумного экономического роста во втором квартале и сдерживанию роста безработицы, сообщило в среду официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на премьера Ли Кэцяна.

Австралийские акции упали на 0,47%, в то время как японский фондовый индекс Nikkei изменил ранее достигнутый рост и упал на 0,13%.

Сеульский Kospi вырос на 0,25% после того, как объявление процентной ставки центральным банком совпало с ожиданиями.

Падение в Азии контрастирует с более оптимистичным настроением на Уолл-стрит, где промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6%, S&P 500 прибавил 0,95%, а Nasdaq Composite прибавил 1,51%.

«Я думаю, что рынок надеется стабилизироваться здесь и немного с нетерпением ждет момента, когда ФРС сможет начать издавать какие-то другие рекомендации и сказать, что экономика достаточно замедлилась, чтобы они не видели необходимости продолжать повышать ставки. - сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments в Нью-Верноне, штат Нью-Джерси.