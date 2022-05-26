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Уолл-стрит вырос 25 мая, так как протоколы ФРС оправдывают ожидания
07:57 26.05.2022 |
Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду, поднявшись после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике показали, что политики единодушно считают, что экономика США очень сильна, поскольку они борются с обузданием инфляции, не вызывая рецессии.
Протокол майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, кульминацией которого стало повышение целевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов - самый большой скачок за 22 года - показал, что большинство членов комитета сочли, что дальнейшее такое повышение ставок «вероятно приведет к быть уместным» на предстоящих заседаниях в июне и июле.
«Единообразие мнений - это хорошо», - сказал Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Baird в Луисвилле, Кентукки. «Отсутствует неопределенность в отношении того, что необходимо сделать в ближайшей перспективе».
«К тому времени, когда (ФРС) доберется до сентября, у них будет достаточно экономических данных, чтобы двигаться дальше, поэтому они продолжают сохранять опциональность», - добавил Мэйфилд.
Все три основных фондовых индекса США резко изменились в начале дня на фоне растущего беспокойства, вызванного опросами бизнеса и потребителей, экономическими данными и отчетами о доходах корпораций, свидетельствующими об охлаждении американской экономики, даже несмотря на то, что ФРС готовится вылить на нее ведро холодной воды, чтобы справиться с десятилетиями. -высокая инфляция.
Опасения по поводу того, что чрезмерно агрессивное повышение процентных ставок ФРС может спровоцировать рецессию в экономике, несмотря на свидетельства того, что инфляция достигла своего пика в марте, подпитывают эти опасения.
«Есть некоторое доверие к идее о том, что инфляция делает за них работу (ФРС), - сказал Мэйфилд. «Уже происходит охлаждение, и финансовые условия ужесточились за последний месяц из-за силы доллара и слабости фондового рынка».
В четверг Министерство торговли должно опубликовать свой второй прогноз по ВВП за первый квартал, который, как ожидают аналитики, замедлит более мелкое сокращение, чем первоначально сообщавшееся падение на 1,4% в квартальном исчислении в годовом исчислении.
В пятницу последует отчет о расходах на личное потребление, который даст дополнительные сведения о потребительских расходах и о том, достиг ли пик инфляции в марте, как предполагают другие индикаторы.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 191,66 пункта, или 0,6%, до 32 120,28 пункта, S&P 500 прибавил 37,25 пункта, или 0,95%, до 3978,73 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 170,29 пункта, или 1,51%, до 11 434,74 пункта.
Девять из 11 основных секторов S&P 500 выросли, при этом акции потребительских дискреционных акций лидируют с ростом на 2,8%.
Amazon.com Inc и Tesla Inc обеспечили самый сильный рост S&P 500 и Nasdaq, поднявшись на 2,6% и 4,9% соответственно.
Акции оператора универмагов Nordstrom Inc выросли на 14,0% благодаря оптимистичным прогнозам годовой прибыли и выручки.
Акции сети ресторанов быстрого питания Wendy's Co подскочили на 9,8% после того, как отчет регулирующих органов показал, что акционер Нельсон Пельтц рассматривает возможность потенциального предложения о поглощении компании.
Акции Nvidia Corp упали более чем на 8% в нерабочее время после того, как прогноз выручки компании за второй квартал не оправдал ожиданий.
Продвигающиеся выпуски превосходили падающие на NYSE в соотношении 3,56 к 1; на Nasdaq соотношение 2,22 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 показал три новых 52-недельных максимума и 32 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 23 новых максимума и 255 новых минимумов.
Объем торгов на биржах США составил 11,19 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,27 млрд акций за всю сессию за последние 20 торговых дней.
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