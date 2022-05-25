Азиатские акции не обращают внимания на слабость Уолл-стрит, но опасения по поводу роста остаются

Азиатские фондовые индексы открылись в основном на положительной территории в среду, несмотря на то, что опасения по поводу глобального роста и слабые экономические данные США оказали давление на Уолл-стрит в одночасье.

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,35%, акции Австралии выросли на 0,33%, а акции Сеула и Тайваня выросли на 0,61% и 0,2%.

Гонконгский, шанхайский и китайский индексы CSI300 открылись с незначительным повышением, в то время как японский Nikkei в среднем снизился на 0,18%.

На Уолл-стрит индекс Nasdaq Composite упал на 2,35%, а S&P 500 потерял 0,81%, так как вновь появились опасения по поводу растущей глобальной инфляции, загоняющей центральные банки в агрессивное повышение ставок, тем самым замедляя рост.

«Проблема ФРС сейчас заключается в том, что множество мягких индикаторов и опросов указывают на замедление», - сказал Стив Энгландер из Standard Chartered Bank.

«Хотя точные данные об активности и инфляции не предполагают неизбежного замедления, трудно игнорировать день, когда индекс PMI в сфере услуг S&P, продажи новых домов и индекс ФРБ Ричмонда окажутся ниже самых низких ожиданий».

Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% в месячном исчислении, что стало самым большим снижением за девять лет, в результате чего доходность казначейских облигаций США упала до месячного минимума, поскольку инвесторы снова обратились к безопасности. Базовая 10-летняя облигация была на уровне 2,768%, а двухлетняя доходность упала до 2,464%, самого низкого уровня с 19 апреля, прежде чем снова подняться до 2,483%.

Акции социальных сетей остались в особенно плохом состоянии на Уолл-стрит после того, как предупреждение о прибыли от Snap привело к падению их акций на 43%.