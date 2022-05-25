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Азиатские акции не обращают внимания на слабость Уолл-стрит, но опасения по поводу роста остаются
07:58 25.05.2022 |
Азиатские фондовые индексы открылись в основном на положительной территории в среду, несмотря на то, что опасения по поводу глобального роста и слабые экономические данные США оказали давление на Уолл-стрит в одночасье.
Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,35%, акции Австралии выросли на 0,33%, а акции Сеула и Тайваня выросли на 0,61% и 0,2%.
Гонконгский, шанхайский и китайский индексы CSI300 открылись с незначительным повышением, в то время как японский Nikkei в среднем снизился на 0,18%.
На Уолл-стрит индекс Nasdaq Composite упал на 2,35%, а S&P 500 потерял 0,81%, так как вновь появились опасения по поводу растущей глобальной инфляции, загоняющей центральные банки в агрессивное повышение ставок, тем самым замедляя рост.
«Проблема ФРС сейчас заключается в том, что множество мягких индикаторов и опросов указывают на замедление», - сказал Стив Энгландер из Standard Chartered Bank.
«Хотя точные данные об активности и инфляции не предполагают неизбежного замедления, трудно игнорировать день, когда индекс PMI в сфере услуг S&P, продажи новых домов и индекс ФРБ Ричмонда окажутся ниже самых низких ожиданий».
Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% в месячном исчислении, что стало самым большим снижением за девять лет, в результате чего доходность казначейских облигаций США упала до месячного минимума, поскольку инвесторы снова обратились к безопасности. Базовая 10-летняя облигация была на уровне 2,768%, а двухлетняя доходность упала до 2,464%, самого низкого уровня с 19 апреля, прежде чем снова подняться до 2,483%.
Акции социальных сетей остались в особенно плохом состоянии на Уолл-стрит после того, как предупреждение о прибыли от Snap привело к падению их акций на 43%.
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