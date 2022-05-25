Акции падали 24 мая из-за опасений относительно дальнейшего роста, доходность облигаций снижалась

Акции во всем мире упали во вторник, так как проблемы с цепочками поставок и рост затрат нанесли ущерб корпоративным доходам, а объем производства замедлился, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку слабость акций возродила спрос на убежище для государственного долга США.

Двухдневное ралли фондового рынка закончилось, так как инвесторы были обеспокоены замедлением экономики. Маржа корпоративной прибыли сократилась, а стремительный рост инфляции вынуждает потребителей сокращать дискреционные расходы.

Деловая активность в США и еврозоне в мае замедлилась. S&P Global (NYSE:SPGI) объяснило снижение сводного индекса PMI в США «повышенным инфляционным давлением, дальнейшим ухудшением сроков поставок поставщиков и более слабым ростом спроса».

Рост цен на фрахт и сырье заставил Abercrombie & Fitch Co заявить, что столкнется с встречными ветрами как минимум до конца года, на следующий день после того, как материнская компания Snap Inc (NYSE:SNAP) заявила, что экономика США в апреле ухудшилась быстрее, чем ожидалось.

Экономика, вероятно, упадет, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки, чтобы подавить инфляцию, сказал Дэвид Петросинелли, старший трейдер InspereX.

«На самом деле все дело в жесткой посадке и том, что ФРС действительно загнали в угол, и помочь могут только инструменты со стороны спроса», - сказал он. «Им действительно нужно раздавить спрос».

Индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,91%. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,14%.

На Уолл-стрит Nasdaq Composite упал на 2,35%, а S&P 500 потерял 0,81%, так как инвесторы заняли оборонительную позицию. Но акции восстанавливают потери поздно, и промышленному индексу Доу-Джонса удалось закрыться на 0,15%.

Стоимость акций выросла на 0,17%, а акции роста упали на 1,90%.

Акции Snap упали на 43,1%, что привело к снижению акций нескольких социальных сетей и интернет-акций. Аберкромби упал на 28,6%.

В Европе все основные секторы продемонстрировали значительное снижение, при этом акции компаний предметов роскоши и ритейлеров лидировали.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что к концу сентября депозитная ставка ЕЦБ была равна нулю или «немного выше», что означает повышение как минимум на 50 базисных пунктов по сравнению с текущим уровнем, поскольку банк борется с инфляцией.

«Это вызвало беспокойство на мировых рынках по поводу возможности, по крайней мере, более агрессивных действий со стороны ЕЦБ», - сказал Фил Шоу, главный экономист Investec в Лондоне.

«Ночью появились сообщения о том, что некоторые ястребы в управляющем совете думали, что ее вчерашние комментарии, похоже, исключают повышение на 50 базисных пунктов, но ее сегодняшние замечания, похоже, оставили это без внимания», - сказал он.

Доходность 10-летних облигаций Германии упала на 9 базисных пунктов до 0,959%, ​​а доходность казначейских облигаций упала до месячного минимума, поскольку доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала на 9,8 базисных пункта до 2,761%.