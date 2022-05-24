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Уолл-стрит вырос 23 мая благодаря крупным технологиям и банкам
07:50 24.05.2022 |
Фондовые индексы США в понедельник завершили торги ростом, так как прибыль от банков и восстановление ведущих на рынке акций технологических компаний поддержали широкомасштабное ралли после самой длинной серии еженедельных падений на Уолл-стрит со времен краха доткомов более 20 лет назад.
Все три основных фондовых индекса США выросли на 1,6-2,0%, при этом наибольший рост был обеспечен восстановлением акций технологических компаний Apple Inc и Microsoft Corp.
Банки, чувствительные к процентным ставкам, подскочили на 5,1% после того, как крупнейший кредитор США JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) повысил свой прогноз процентных доходов на текущий год.
Акции JPMorgan Chase выросли на 6,2%.
«Это похоже на ралли облегчения, а не на фундаментальное изменение настроений инвесторов», - сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. «Инвесторы в целом чувствуют, что есть еще одна проблема, и они, вероятно, правы в краткосрочной перспективе».
В пятницу S&P 500 закрылся на 18,7% ниже своего рекордного максимума закрытия, достигнутого 3 января. Если эталонный индекс закроется на 20% или более ниже этого рекорда, это подтвердит, что с тех пор он находится на медвежьем рынке.
В последние недели рынки были взбудоражены опасениями по поводу устойчиво высокой инфляции и агрессивных попыток Федеральной резервной системы обуздать ее, пока мировая экономика справляется с последствиями российского вторжения в Украину.
«Сегодня кажется, что рынок меньше опасается фактора инфляции и способности ФРС организовать, так сказать, мягкую посадку», - сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services в Хаммонде, штат Индиана.
Но «предвзятость по-прежнему в сторону минуса», - добавил Карлсон.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 618,34 пункта, или 1,98%, до 31 880,24 пункта, S&P 500 прибавил 72,39 пункта, или 1,86%, до 3973,75 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 180,66 пункта, или 1,59%, до 11 535,28 пункта.
ФРС сообщит инвесторам о своем настроении в среду, когда опубликует протокол своего последнего заседания по вопросам политики.
Экономические показатели на этой неделе могут еще раз подтвердить мнение о том, что пик инфляции пришелся на март, и показать, повлияли ли высокие цены на покупательную способность потребителей.
Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию зеленым цветом, при этом финансовый сектор показал наибольший процентный прирост, прибавив 3,2%.
Сезон отчетности за первый квартал почти завершен: 474 компании из S&P 500 опубликовали результаты. По данным Refinitiv, из них 78% превзошли ожидания.
Забегая вперед, предварительные объявления за текущий квартал в целом пессимистичны: 59 отрицательных прогнозов и 32 положительных, по сравнению с 37 отрицательными и 52 положительными прогнозами в квартале прошлого года, по данным Refinitiv.
Акции VMWare Inc выросли на 24,8% после того, как в выходные появились сообщения о том, что производитель чипов Broadcom Inc ведет переговоры о приобретении поставщика облачных услуг. Broadcom упал на 3,1%.
Котирующиеся в США акции китайского приложения для заказа такси Didi Global упали на 4,0% после того, как акционеры проголосовали за исключение из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,43 к 1; на Nasdaq соотношение 1,44 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 31 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 27 новых максимумов и 142 новых минимума.
Объем на биржах США составил 10,93 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,36 млрд за последние 20 торговых дней.
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