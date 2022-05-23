Уолл-стрит закрылась 20 мая неоднозначно после тяжелой недели

Уолл-стрит закрылась разнонаправленно в пятницу после волатильной сессии, в ходе которой акции Tesla и другие растущие акции также потеряли свои позиции.

S&P 500 и Nasdaq зафиксировали седьмую неделю убытков подряд, их самая длинная полоса убытков с момента окончания пузыря доткомов в 2001 году.

Dow пережил восьмой недельный спад подряд, самый продолжительный с 1932 года во время Великой депрессии.

Опасения по поводу растущей инфляции и повышения процентных ставок обрушились на фондовый рынок США в этом году, а сигналы опасности от Walmart Inc и других ритейлеров на этой неделе усилили опасения по поводу экономики.

S&P 500 провел большую часть сессии на отрицательной территории и в какой-то момент снизился чуть более чем на 20% по сравнению с рекордным максимумом закрытия 3 января, а затем упал на 18% по сравнению с этим уровнем и не изменился в течение дня.

Закрытие на 20% ниже этого рекордного уровня подтвердит, что S&P 500 находится на медвежьем рынке с момента достижения январского максимума, согласно общепринятому определению.

Технологический Nasdaq в последний раз упал примерно на 27% по сравнению с рекордным закрытием в ноябре 2021 года.

Сильно давя на S&P 500, акции Tesla упали на 6,4% после того, как генеральный директор Илон Маск назвал «совершенно ложными» заявления в новостях о том, что он сексуально домогался бортпроводника на частном самолете в 2016 году.

Акции других мегакапиталов также упали: акции Alphabet Inc, владельца Apple Google, упали на 1,3%, а Nvidia - на 2,5%.

Акции Deere & Co упали на 14% после того, как производитель тяжелой техники сообщил о снижении квартальной выручки.

Бумаги Pfizer выросли на 3,6%, что помогло S&P 500 избежать дневных потерь.

Недавние разочаровывающие прогнозы крупных ритейлеров Walmart, Kohl's Corp и Target Inc всколыхнули рыночные настроения, добавив доказательства того, что рост цен начал снижать покупательную способность американских потребителей.

В пятницу акции Ross Stores упали на 22,5% после того, как ритейлер дисконтной одежды понизил свои прогнозы по продажам и прибыли на 2022 год, а владелец бренда Vans VF Corp прибавил 6,1% благодаря сильным прогнозам выручки на 2023 год.

Трейдеры рассчитывают на повышение ставок центральным банком США на 50 базисных пунктов в июне и июле.

S&P 500 вырос на 0,01% и завершил сессию на отметке 3901,36 пункта.

Nasdaq снизился на 0,30% до 11 354,62 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03% до 31 261,90 пункта.

За неделю S&P 500 упал на 3,0%, Dow - на 2,9%, а Nasdaq - на 3,8%.

Около двух третей акций S&P 500 упали на 20% и более по сравнению со своими 52-недельными максимумами.

Объем на биржах США составил 13,0 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,5 млрд за последние 20 торговых дней.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,16 к 1; на Nasdaq соотношение 1,24 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 48 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 11 новых максимумов и 353 новых минимума.