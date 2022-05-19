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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Акции Уолл-стрит резко упали 18 мая

07:58 19.05.2022 |

Фондовый рынок

 

Акции Уолл-стрит резко упали в среду, при этом Target потеряла около четверти своей рыночной стоимости и подчеркнула опасения по поводу экономики США после того, как ритейлер стал последней жертвой роста цен.

Это была худшая однодневная потеря для S&P 500 и Dow Jones Industrial Average с июня 2020 года.

Прибыль Target Corp в первом квартале упала вдвое, и компания предупредила о более сильном снижении маржи из-за роста расходов на топливо и фрахт. Его акции упали примерно на 25%, потеряв рыночную капитализацию примерно на 25 миллиардов долларов, что стало худшей сессией со времен краха Черного понедельника 19 октября 1987 года.

Результаты ритейлера появились на следующий день после того, как конкурент Walmart Inc урезал свой прогноз прибыли. SPDR S&P Retail ETF упал на 8,3%.

«Мы считаем, что растущее влияние на розничные расходы, поскольку инфляция опережает заработную плату даже дольше, чем люди могли ожидать, является основным фактором, вызвавшим распродажу на рынке сегодня», - сказал Пол Кристофер, глава отдела стратегии глобального рынка в Wells Fargo (NYSE: WFC) Инвестиционный институт. «Ритейлеры начинают обнаруживать влияние снижения покупательной способности потребителей».

Чувствительные к процентным ставкам акции роста мегакапиталов добавились к недавнему падению и привели к снижению S&P 500 и Nasdaq. Amazon, Nvidia и Tesla Inc упали почти на 7%, а Apple упала на 5,6%.

«Минусы перевешивают плюсы для акций роста в данный конкретный момент, и рынок пытается решить, насколько все будет плохо», - сказала Лиз Янг, глава отдела инвестиционной стратегии SoFi. «Рынок боится следующих шести месяцев. Мы можем обнаружить, что ему не нужно так бояться, и рынки склонны слишком остро реагировать на снижение».

Все 11 отраслевых индексов S&P 500 снизились, при этом потребительские товары и товары первой необходимости упали более чем на 6%.

Рост инфляции, конфликт на Украине, затянувшиеся перебои в цепочках поставок, связанные с пандемией блокировки в Китае и ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками в последнее время оказали давление на финансовые рынки, разжигая опасения по поводу глобального экономического спада.

Инвестиционный институт Wells Fargo в среду заявил, что ожидает умеренной рецессии в США в конце 2022 и начале 2023 года.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл пообещал во вторник, что центральный банк США поднимет ставки настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы остановить всплеск инфляции, который, по его словам, угрожает основам экономики.

Трейдеры рассчитывают на повышение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в июне и июле.

Неофициально S&P 500 снизился на 4,04% и завершил сессию на отметке 3923,68 пункта.

Индекс Nasdaq снизился на 4,73% до 11 418,15 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,57% до 31 490,07 пункта.

S&P 500 упал примерно на 18% в 2022 году, а Nasdaq упал примерно на 27% из-за падения акций роста. По данным Refinitiv, почти две трети акций S&P 500 упали на 20% и более по сравнению с 52-недельными максимумами.

Согласно данным Refinitiv, недавняя распродажа на Уолл-стрит привела к тому, что S&P 500 торгуется примерно в 17 раз выше ожидаемой прибыли, что является самой низкой оценкой PE после распродажи 2020 года, вызванной пандемией коронавируса.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, вырос до 31 пункта после падения в течение шести сессий подряд.

Объем на биржах США составил 12,5 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,4 млрд за последние 20 торговых дней.

Число падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 5,09 к 1; на Nasdaq соотношение 3,52 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 37 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 25 новых максимумов и 242 новых минимума.
По материалам: investing.com
 

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