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Азиатские акции колеблются 18 мая из-за сомнений в росте
07:59 18.05.2022 |
Азиатские фондовые рынки изо всех сил пытались сохранить недавний рост на четвертую сессию подряд в среду, так как настойчивые сомнения по поводу инфляции и сопротивления повышению ставок снова закрались в перспективы глобального роста.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял прежний рост и к середине утра торгуется почти без изменений. Японский Nikkei вырос на 0,3%, хотя майнеры помогли австралийским акциям подняться примерно на 0,7%.
Ночные индексы Уолл-стрит подскочили, а доллар откатился от почти двухдесятилетнего максимума, поскольку инвесторы отодвинули на задний план опасения по поводу инфляции и рецессии.
Но аналитики сомневались, что это продлится долго, и к тому времени, когда азиатские трейдеры проснулись, американские акции выдохлись. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2% в начале азиатской сессии, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,4%.
«После падения на прошлой неделе акции могут совершить дальнейший отскок в краткосрочной перспективе», - сказал Шейн Оливер, главный экономист и руководитель отдела инвестиционной стратегии австралийской AMP (OTC:AMLTF) Capital.
«Однако риски, связанные с инфляцией, ужесточением денежно-кредитной политики, войной на Украине и экономическим ростом в Китае, остаются высокими и по-прежнему указывают на дальнейший спад на фондовых рынках», - сказал он.
Доллар также стабилизировался после ночного скачка, чему способствовали данные по заработной плате в Австралии, которые не соответствовали прогнозам, что привело к снижению австралийского доллара.
Доллар США стабилизировался по отношению к евро на уровне 1,0536 доллара и приостановил сильный отскок фунта стерлингов на уровне 1,2480 доллара. Индекс доллара колебался на отметке 103,370.
«Еще слишком рано говорить о долгосрочном пике доллара, и откаты должны быть неглубокими», - считают аналитики Westpac. «Но некоторая двусторонняя консолидация между 102-104, вероятно, произойдет в ближайшее время», - добавили они, имея в виду индекс доллара.
НЕГАТИВНЫЕ ШОКИ
Позитивные данные помогли краткосрочному настрою: розничные продажи в США оправдали прогнозы о значительном росте в апреле, а промышленное производство превзошло ожидания.
Данные в среду показали, что квартальный отчет Японии оказался меньше, чем опасались трейдеры.
Шанхай также приближается к окончанию карантина, и вице-премьер Китая сделал успокаивающие комментарии руководителям технологических компаний, что является последним признаком ослабления давления.
Тем не менее, любые хорошие новости были перечеркнуты напоминанием председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что контроль над инфляцией потребует повышения ставок и, возможно, некоторых проблем.
Инвесторы оценили повышение ставок США на 50 базисных пунктов в июне и июле и ожидают, что эталонная ставка по фондам ФРС поднимется на 3% к началу следующего года.
Казначейские облигации всех сроков были проданы в одночасье в ожидании повышения ставок, но разрыв в доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями сокращается, поскольку рыночные цены подвержены риску того, что повышение ставок в этом году затормозит долгосрочный рост.
Эталонные 10-летние казначейские облигации в Азии оставались стабильными, а доходность была чуть ниже 3% на уровне 2,9805.
Доходность в Европе также растет, так как вероятность повышения ставок Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов в июле становится все более очевидной. Глава голландского центрального банка Клаас Кнот сказал, что накануне нельзя исключать более сильного роста.
Сырьевые товары выросли вместе с акциями на этой неделе, так как рынки нашли причины возлагать надежды на рост, но нефть упала накануне, и в среду появились признаки ослабления импульса.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 112,29 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть в США выросли на 0,8% до 113,35 доллара за баррель.
S&P Global Ratings снизило прогнозы роста для Китая, США и еврозоны.
«Мировая экономика продолжает сталкиваться с необычно большим количеством негативных потрясений», - сказал главный экономист Пол Ф. Грюнвальд.
«Два события изменили макрокартину», - сказал он, а именно вторжение России в Украину, вызвавшее скачок цен на сырьевые товары и инфляцию, которая оказалась выше, шире и устойчивее, чем предполагалось вначале.
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