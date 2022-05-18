Уолл-стрит 17 мая резко выросла благодаря Apple

Уолл-Стрит завершила торги во вторник резким ростом, чему способствовал рост акций Apple, Tesla и других крупных компаний после того, как сильные розничные продажи в апреле ослабили опасения по поводу замедления экономического роста.

Десять из 11 основных отраслевых индексов S&P выросли, при этом финансовый, сырьевой, потребительский и технологический индексы выросли более чем на 2%.

Инвесторы были воодушевлены данными, показывающими, что розничные продажи в США выросли на 0,9% в апреле, поскольку потребители покупали автомобили на фоне улучшения предложения и посещаемости ресторанов.

Недавно наказанные акции Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc и Amazon выросли от 2% до 5,1%, что привело к росту S&P 500 и Nasdaq.

Широкое ралли во вторник последовало за неделями продаж на фондовом рынке США, когда на прошлой неделе S&P 500 опустился до самого низкого уровня с марта 2021 года.

«Крупнейшие пакеты акций, которые обычно покупают инвесторы, существенно подешевели. Они либо в коррекции, либо на территории медвежьего рынка», - сказала Сильвия Яблонски, главный инвестиционный директор Defiance ETF. «Я думаю, что инвесторы рассматривают эти возможности для покупки на падении, и я подозреваю, что сегодня хороший день для этого».

Индекс S&P 500 Banks подскочил на 3,8%, а Citigroup поднялся почти на 8% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила об инвестициях в этого американского кредитора почти на 3 миллиарда долларов.

Другой набор экономических данных показал, что промышленное производство ускорилось на 1,1% в прошлом месяце, что выше оценок в 0,5% и быстрее, чем рост на 0,9% в марте.

"Это соответствует продолжающемуся экономическому росту во втором квартале, а не рецессии", - сказал Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank в Далласе.

Федеральная резервная система США будет «продолжать настаивать» на ужесточении денежно-кредитной политики США до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция снижается, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на мероприятии во вторник.

Трейдеры оценивают 85-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне.

S&P 500 поднялся на 2,02% и завершил сессию на отметке 4088,85 пункта.

Индекс Nasdaq прибавил 2,76% до 11 984,52 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,34% до 32 654,59 пункта.

Подчеркивая недавнюю волатильность Уолл-стрит, S&P 500 прибавил или потерял 2% или более за сессию примерно 39 раз в 2022 году по сравнению с 24 разами за весь 2021 год.

Акции Walmart Inc упали на 11,4% после того, как гигант розничной торговли понизил прогноз годовой прибыли, сигнализируя о снижении маржи. Это стало самым большим однодневным процентным падением акций Walmart с 1987 года.

Акции ритейлеров Costco, Target и Dollar Tree упали на 0,8-3,2%.

Акции United Airlines Holdings Inc выросли на 7,9% после того, как авиакомпания повысила прогноз выручки на текущий квартал, подняв акции Delta Air, American Airlines и Spirit Airlines.

Положительный сезон отчетности за первый квартал был омрачен опасениями по поводу конфликта в Украине, стремительного роста инфляции, карантина в Китае из-за COVID-19 и агрессивного ужесточения политики центральными банками.

S&P 500 упал примерно на 14% в 2022 году, а Nasdaq упал примерно на 23% из-за падения акций роста.

Китайские акции, котирующиеся в США, подскочили в надежде, что Китай ослабит репрессии против технологического сектора.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,92 к 1; на Nasdaq соотношение 3,19 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 24 новых максимума и 126 новых минимумов.

Объем на биржах США составил 12,0 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,3 млрд за последние 20 торговых дней.