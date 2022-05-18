Финансовые новости
- |
- 18.05.22
- |
- 11:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уолл-стрит 17 мая резко выросла благодаря Apple
07:47 18.05.2022 |
Уолл-Стрит завершила торги во вторник резким ростом, чему способствовал рост акций Apple, Tesla и других крупных компаний после того, как сильные розничные продажи в апреле ослабили опасения по поводу замедления экономического роста.
Десять из 11 основных отраслевых индексов S&P выросли, при этом финансовый, сырьевой, потребительский и технологический индексы выросли более чем на 2%.
Инвесторы были воодушевлены данными, показывающими, что розничные продажи в США выросли на 0,9% в апреле, поскольку потребители покупали автомобили на фоне улучшения предложения и посещаемости ресторанов.
Недавно наказанные акции Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc и Amazon выросли от 2% до 5,1%, что привело к росту S&P 500 и Nasdaq.
Широкое ралли во вторник последовало за неделями продаж на фондовом рынке США, когда на прошлой неделе S&P 500 опустился до самого низкого уровня с марта 2021 года.
«Крупнейшие пакеты акций, которые обычно покупают инвесторы, существенно подешевели. Они либо в коррекции, либо на территории медвежьего рынка», - сказала Сильвия Яблонски, главный инвестиционный директор Defiance ETF. «Я думаю, что инвесторы рассматривают эти возможности для покупки на падении, и я подозреваю, что сегодня хороший день для этого».
Индекс S&P 500 Banks подскочил на 3,8%, а Citigroup поднялся почти на 8% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила об инвестициях в этого американского кредитора почти на 3 миллиарда долларов.
Другой набор экономических данных показал, что промышленное производство ускорилось на 1,1% в прошлом месяце, что выше оценок в 0,5% и быстрее, чем рост на 0,9% в марте.
"Это соответствует продолжающемуся экономическому росту во втором квартале, а не рецессии", - сказал Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank в Далласе.
Федеральная резервная система США будет «продолжать настаивать» на ужесточении денежно-кредитной политики США до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция снижается, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на мероприятии во вторник.
Трейдеры оценивают 85-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне.
S&P 500 поднялся на 2,02% и завершил сессию на отметке 4088,85 пункта.
Индекс Nasdaq прибавил 2,76% до 11 984,52 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,34% до 32 654,59 пункта.
Подчеркивая недавнюю волатильность Уолл-стрит, S&P 500 прибавил или потерял 2% или более за сессию примерно 39 раз в 2022 году по сравнению с 24 разами за весь 2021 год.
Акции Walmart Inc упали на 11,4% после того, как гигант розничной торговли понизил прогноз годовой прибыли, сигнализируя о снижении маржи. Это стало самым большим однодневным процентным падением акций Walmart с 1987 года.
Акции ритейлеров Costco, Target и Dollar Tree упали на 0,8-3,2%.
Акции United Airlines Holdings Inc выросли на 7,9% после того, как авиакомпания повысила прогноз выручки на текущий квартал, подняв акции Delta Air, American Airlines и Spirit Airlines.
Положительный сезон отчетности за первый квартал был омрачен опасениями по поводу конфликта в Украине, стремительного роста инфляции, карантина в Китае из-за COVID-19 и агрессивного ужесточения политики центральными банками.
S&P 500 упал примерно на 14% в 2022 году, а Nasdaq упал примерно на 23% из-за падения акций роста.
Китайские акции, котирующиеся в США, подскочили в надежде, что Китай ослабит репрессии против технологического сектора.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 2,92 к 1; на Nasdaq соотношение 3,19 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 24 новых максимума и 126 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 12,0 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,3 млрд за последние 20 торговых дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 18.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.05.2022
|Золото дешевеет 18 мая под давлением укрепляющегося доллара
|Евро и фунту 18 мая помогло улучшение настроений на рынке
|Азиатские акции колеблются 18 мая из-за сомнений в росте
Это интересно
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе