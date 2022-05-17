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Фондовые биржи АТР 17 мая закрылись ростом
08:07 17.05.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги ростом на ослаблении опасений за ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,65%, до 3093,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1940,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index подскочил на 3,08%, до 20565,43 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,92%, до 2620,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,27%, до 7112,5 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,42%, до 26659,75 пункта.
Китайские власти заявили о вероятном снятии коронавирусных ограничений с 1 июня. Такие заявления даже если и не снизили опасения за развитие экономики, то по крайней мере дали надежду на улучшение ситуации. Такие новости повышают аппетит к риску, притом что в последнее время фондовые индексы сильно колеблются.
"Рынки остаются в режиме "бей или беги" и пока ставят на вероятность рецессии. Трейдеры, похоже, настроены придерживаться "медвежьих" настроений, пока не будет доказано обратное. Хотя и аппетит к риску тоже есть", - прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).
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