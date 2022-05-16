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Акции Азии колеблются 16 мая после ужасных данных из Китая
07:37 16.05.2022 |
Азиатские фондовые рынки изо всех сил пытались выдержать даже незначительное ралли в понедельник после того, как шокирующе слабые данные из Китая подчеркнули серьезный ущерб, нанесенный блокировкой второй по величине экономике мира.
Апрельские розничные продажи в Китае упали на 11,1% в годовом исчислении, почти вдвое превысив прогноз падения, в то время как промышленное производство упало на 2,9%, когда аналитики ожидали небольшого роста.
Риски были в сторону снижения, учитывая, что новое банковское кредитование в Китае в апреле достигло самого низкого уровня почти за четыре с половиной года.
Центральный банк Китая также разочаровал тех, кто надеялся на снижение ставок, хотя Пекин в воскресенье разрешил дальнейшее снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для некоторых покупателей жилья.
Новость о том, что Шанхай ослабляет некоторые из своих ограничений на блокировку, лишь слегка утешила инвесторов.
Китайские «голубые фишки» в ответ потеряли 0,4%, в то время как сырьевые валюты пострадали во главе с австралийским долларом, который часто используется в качестве ликвидного аналога юаня.
Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии по-прежнему вырос на 0,2%, хотя это произошло после падения на 2,7% на прошлой неделе, когда он достиг двухлетнего минимума.
Японский Nikkei укрепился на 0,6%, потеряв 2,1% на прошлой неделе, несмотря на то, что слабая иена оказала некоторую поддержку экспортерам.
Фьючерсы EUROSTOXX 50 и FTSE остались без изменений. Фьючерсы на акции S&P 500 потеряли ранний рост и упали на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0,3%.
Оба показателя далеки от прошлогодних максимумов, поскольку индекс S&P падал шесть недель подряд.
Заоблачно высокая инфляция и рост процентных ставок привели к тому, что доверие потребителей в США упало до 11-летнего минимума в начале мая и повысило ставки на апрельские розничные продажи, которые должны быть опубликованы во вторник.
СНИЖЕНИЕ РОСТА
Ястребиная активность Федеральной резервной системы привела к резкому ужесточению финансовых условий, в результате чего Goldman Sachs (NYSE:GS) снизил прогноз роста ВВП на 2022 год с 2,6% до 2,4%. Рост в 2023 году теперь ожидается на уровне 1,6% в годовом исчислении по сравнению с 2,2%.
«Наш индекс финансовых условий ужесточился более чем на 100 базисных пунктов, что должно замедлить рост ВВП примерно на 1 п.п.», - сказал экономист Goldman Sachs Ян Хациус.
«Мы ожидаем, что недавнее ужесточение финансовых условий сохранится, отчасти потому, что мы думаем, что ФРС выполнит то, что заложено в цене».
Фьючерсы подразумевают повышение на 50 базисных пунктов как в июне, так и в июле, и ставки на 2,5-3,0% к концу года с текущих 0,75-1,0%.
Опасения, что все это ужесточение приведет к рецессии, спровоцировали рост цен на облигации на прошлой неделе, когда доходность 10-летних облигаций упала на 21 базисный пункт с пиковых значений в 3,20%. Утром в понедельник доходность снова снизилась и достигла 2,91%.
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