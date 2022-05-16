Финансовые новости
- |
- 16.05.22
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уолл-стрит вырос 13 мая, но недельная полоса неудач продолжилась
07:30 16.05.2022 |
Уолл-стрит выросла в пятницу и закрылась в плюсе, закрыв книгу после недели диких рыночных колебаний, поскольку облегчение от признаков пика инфляции соперничало с опасениями, что ужесточение политики Федеральной резервной системой может привести экономику к рецессии.
Рост был вызван восстановлением акций компаний с большой капитализацией и смежных с ними компаний, которые распродавались на последних сессиях, поскольку доходность эталонных казначейских облигаций выросла, а инвесторы опасались, что ФРС может повысить процентные ставки более агрессивно, чем ожидалось.
Несмотря на дневной рост, S&P 500 и Nasdaq зафиксировали шестой подряд недельный проигрыш, что стало самой длинной полосой убытков с осени 2012 года для S&P 500 и с весны 2011 года для Nasdaq.
Индекс Доу-Джонса зафиксировал седьмое подряд недельное падение, что стало самой продолжительной полосой убытков для голубых фишек с конца зимы 1980 года.
«Это отскок дохлой кошки? Или это признание инвесторов, как я считаю, что распродажа преувеличена?» сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке.
«Я не удивлюсь, если мы увидим еще одну или две недели спада, но вы должны смотреть дальше индексов и видеть основы рынка», - добавил Пурше. «И то, что мы видим сегодня, это то, что некоторые из побитых качественных имен действительно резко восстанавливаются».
За последние шесть торговых дней Министерство труда опубликовало четыре экономических отчета - рост заработной платы, индекс потребительских цен, индекс цен производителей и цены на импорт, - в которых вместе говорилось, что инфляция достигла своего пика в марте, что является долгожданной новостью для участников рынка, опасающихся, что ФРС может спровоцировать рецессию. повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией.
Председатель ФРС Джером Пауэлл, утвержденный в четверг Сенатом США на второй срок, подтвердил решимость центрального банка бороться с инфляцией, но сказал, что, по его мнению, экономика может избежать серьезного спада.
Пауэлл «продемонстрировал скромность и серьезность одновременно», - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. «Он обязуется взять эту инфляцию под контроль, даже если признает, что это будет несколько болезненно».
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 466,36 пункта, или 1,47%, до 32 196,66 пункта, S&P 500 прибавил 93,81 пункта, или 2,39%, до 4023,89 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 434,04 пункта, или 3,82%, до 11 805,00 пункта.
Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию в плюсе, а потребительские дискреционные акции продемонстрировали наибольший процентный прирост, поднявшись на 4,1%.
Сезон отчетности за первый квартал подошел к концу: 458 компаний из S&P 500 представили отчеты. По данным Refinitiv, 78% из них превзошли консенсус.
По данным Refinitiv, за первые три месяца года аналитики прогнозируют совокупный рост прибыли S&P 500 в годовом исчислении на 11,1% по сравнению с 6,4% на конец квартала.
Акции Twitter Inc упали на 9,7% после твита Илона Маска о том, что он приостановил сделку по выкупу за наличные на сумму 44 миллиарда долларов, поскольку он ждет, пока компания социальных сетей предоставит данные о поддельных аккаунтах.
Tesla Inc подскочила на 5,7%.
Торговая платформа Robinhood Markets Inc выросла на 24,9% после того, как Сэмюэл Бэнкман-Фрид, исполнительный директор и основатель криптовалютной биржи FTX, сообщил о 7,6%-ной доле в компании, занимающейся брокерскими приложениями.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила о покупке дополнительных акций Occidental Petroleum, в результате чего акции нефтяной компании выросли на 8,2%.
Количество растущих выпусков на NYSE превысило число падающих в соотношении 3,73 к 1; на Nasdaq соотношение 2,91 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 10 новых максимумов и 279 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 13,32 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,17 млрд за последние 20 торговых дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 5,7%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 16.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.05.2022
|НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю
|Доллар 16 мая торгуется к евро и иене с разнонаправленной динамикой
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году