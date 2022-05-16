Уолл-стрит вырос 13 мая, но недельная полоса неудач продолжилась

Уолл-стрит выросла в пятницу и закрылась в плюсе, закрыв книгу после недели диких рыночных колебаний, поскольку облегчение от признаков пика инфляции соперничало с опасениями, что ужесточение политики Федеральной резервной системой может привести экономику к рецессии.

Рост был вызван восстановлением акций компаний с большой капитализацией и смежных с ними компаний, которые распродавались на последних сессиях, поскольку доходность эталонных казначейских облигаций выросла, а инвесторы опасались, что ФРС может повысить процентные ставки более агрессивно, чем ожидалось.

Несмотря на дневной рост, S&P 500 и Nasdaq зафиксировали шестой подряд недельный проигрыш, что стало самой длинной полосой убытков с осени 2012 года для S&P 500 и с весны 2011 года для Nasdaq.

Индекс Доу-Джонса зафиксировал седьмое подряд недельное падение, что стало самой продолжительной полосой убытков для голубых фишек с конца зимы 1980 года.

«Это отскок дохлой кошки? Или это признание инвесторов, как я считаю, что распродажа преувеличена?» сказал Оливер Перше, старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке.

«Я не удивлюсь, если мы увидим еще одну или две недели спада, но вы должны смотреть дальше индексов и видеть основы рынка», - добавил Пурше. «И то, что мы видим сегодня, это то, что некоторые из побитых качественных имен действительно резко восстанавливаются».

За последние шесть торговых дней Министерство труда опубликовало четыре экономических отчета - рост заработной платы, индекс потребительских цен, индекс цен производителей и цены на импорт, - в которых вместе говорилось, что инфляция достигла своего пика в марте, что является долгожданной новостью для участников рынка, опасающихся, что ФРС может спровоцировать рецессию. повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, утвержденный в четверг Сенатом США на второй срок, подтвердил решимость центрального банка бороться с инфляцией, но сказал, что, по его мнению, экономика может избежать серьезного спада.

Пауэлл «продемонстрировал скромность и серьезность одновременно», - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. «Он обязуется взять эту инфляцию под контроль, даже если признает, что это будет несколько болезненно».

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 466,36 пункта, или 1,47%, до 32 196,66 пункта, S&P 500 прибавил 93,81 пункта, или 2,39%, до 4023,89 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 434,04 пункта, или 3,82%, до 11 805,00 пункта.

Все 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию в плюсе, а потребительские дискреционные акции продемонстрировали наибольший процентный прирост, поднявшись на 4,1%.

Сезон отчетности за первый квартал подошел к концу: 458 компаний из S&P 500 представили отчеты. По данным Refinitiv, 78% из них превзошли консенсус.

По данным Refinitiv, за первые три месяца года аналитики прогнозируют совокупный рост прибыли S&P 500 в годовом исчислении на 11,1% по сравнению с 6,4% на конец квартала.

Акции Twitter Inc упали на 9,7% после твита Илона Маска о том, что он приостановил сделку по выкупу за наличные на сумму 44 миллиарда долларов, поскольку он ждет, пока компания социальных сетей предоставит данные о поддельных аккаунтах.

Tesla Inc подскочила на 5,7%.

Торговая платформа Robinhood Markets Inc выросла на 24,9% после того, как Сэмюэл Бэнкман-Фрид, исполнительный директор и основатель криптовалютной биржи FTX, сообщил о 7,6%-ной доле в компании, занимающейся брокерскими приложениями.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила о покупке дополнительных акций Occidental Petroleum, в результате чего акции нефтяной компании выросли на 8,2%.

Количество растущих выпусков на NYSE превысило число падающих в соотношении 3,73 к 1; на Nasdaq соотношение 2,91 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 10 новых максимумов и 279 новых минимумов.

Объем на биржах США составил 13,32 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,17 млрд за последние 20 торговых дней.