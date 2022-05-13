Азиатские акции растут 13 мая, инвесторы опасаются сохранения инфляции

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу утром, хотя инвесторы опасались, что высокая инфляция сохранится, что заставило центральные банки еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Японский Nikkei 225 вырос на 2,54% к 22:45 по восточному времени (2:45 по Гринвичу), а южнокорейский KOSPI вырос на 1,69%.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,31%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,69%. Сегодня город должен опубликовать данные о валовом внутреннем продукте (ВВП).

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,27%, а Shenzhen Component - на 0,36%. Пекин зафиксировал еще несколько случаев заражения COVID-19 после того, как официальные лица опровергли слухи о закрытии столицы.

Доллар поднялся до 20-летнего максимума, поскольку глобальные экономические проблемы повысили его привлекательность в качестве убежища.

Индекс цен производителей США (PPI) вырос на 0,5% в месячном исчислении в апреле, медленнее, чем рост на 1,6% в марте, благодаря сдерживанию роста цен на энергоносители.

«Это было тяжелое время для финансовых активов с тех пор, как ФРС повысила ставки... и последующий сильный рынок труда в США, а также данные по индексу потребительских цен усилили опасения по поводу масштабов задачи, стоящей перед ФРС», - пишут аналитики банка ANZ.

В четверг США опубликовали первоначальные заявки на пособие по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 203 000. Прогноз Investing.com превысил 195 000, а на предыдущей неделе - 202 000.

Через Атлантику вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупреждает, что Россия может использовать энергоносители в качестве оружия, чтобы угрожать странам НАТО.