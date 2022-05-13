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Уолл-стрит резко упал 12 мая, S&P закрылся снижением из-за опасений затянувшейся инфляции
07:53 13.05.2022 |
Американские акции завершили сессию в четверг с небольшим снижением, поскольку инвесторы совмещали признаки пика инфляции с опасениями, что она может остаться повышенной, что спровоцировало еще более агрессивное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы.
Все три основных фондовых индекса США колебались, и S&P 500 был в шаге от того, чтобы подтвердить, что он вступил в медвежий рынок после того, как потерял сознание от своего исторического максимума, достигнутого 3 января.
Когда пыль улеглась, S&P и Dow закрылись скромно в минусе, но Nasdaq показал скромный рост.
На последних сессиях индексы сильно колебались, часто обращая вспять первоначальные подъемы или распродажи к закрытию торгов.
«Эти дикие колебания на 2% вверх или вниз крайне редки и демонстрируют очень хрупкую психологию инвесторов, поскольку такая волатильность может произойти за такой короткий промежуток времени», - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег LPL Financial в Шарлотте. , Северная Каролина. «Постоянные опасения по поводу инфляции, которая, похоже, достигла своего пика, но остается неизменно высокой, продолжают беспокоить инвесторов, толкая S&P на грань медвежьего рынка».
Лидирующие на рынке компании с мегакапитализацией, которые процветали в условиях низкой процентной ставки во время пандемии, были самым большим препятствием, причем Apple Inc и Microsoft Corp несли наибольший вес.
Последние экономические данные, в том числе отчет о ценах производителей, опубликованный перед открытием торгов, свидетельствуют о том, что рост цен достиг своего апогея в марте.
Тем не менее, ожидается, что ФРС повысит ключевые процентные ставки не менее чем на 50 базисных пунктов не менее трех раз в ближайшие месяцы, чтобы подавить спрос и обуздать стремительно растущие цены.
Сенат США в пятницу утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС.
Этот шаг «был широко ожидаем, и он открывает двери для ФРС, чтобы продолжить борьбу с 40-летними максимумами инфляции, и, вероятно, в этом году произойдет еще много повышений процентных ставок», - добавил Детрик.
Геополитическая напряженность вокруг войны России с Украиной усилилась после заявления Финляндии о том, что она подаст заявку на членство в НАТО, и ожидается, что Швеция последует ее примеру. Кремль пообещал отомстить.
Конфликт, названный президентом России Владимиром Путиным «специальной военной операцией», раздул пламя инфляции, оказав давление на мировые поставки энергоносителей и зерна.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 103,81 пункта, или 0,33%, до 31 730,3 пункта, S&P 500 - на 5,1 пункта, или 0,13%, до 3930,08 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 6,73 пункта, или 0,06%, до 11 370,96 пункта.
Шесть из 11 основных секторов S&P 500 завершили день на положительной территории, при этом здравоохранение получило наибольший процентный прирост.
Наибольшие потери понесли акции коммунальных и технологических компаний.
Сезон отчетности подходит к концу, и, согласно последним данным, 79% компаний S&P 500, опубликовавших результаты, продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, прибыль, согласно Refinitiv.
Теперь аналитики прогнозируют рост совокупной прибыли S&P 500 в первом квартале на 11% по сравнению с 6,4% на конец квартала, по данным Refinitiv.
Акции производителя роскошных аксессуаров Tapestry Inc подскочили на 15,5% после выражения уверенности в восстановлении спроса в Китае после снятия ограничений, связанных с COVID.
Акции Beyond Meat Inc упали на 4,2% после того, как производитель растительных продуктов питания сообщил о резком квартальном убытке.
Twitter Inc потерял 2,2%. Его главный исполнительный директор объявил о приостановке найма и уходе двух руководителей в связи с попытками поглощения Илоном Маском.
Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,15 к 1; на Nasdaq соотношение 1,15 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 74 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 6 новых максимумов и 1317 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 16,17 млрд акций по сравнению со средним показателем в 13,03 млрд за последние 20 торговых дней.
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