Акции АТР падают, поскольку инфляция в США вызывает опасения по поводу ставок и экономики

Акции упали, а доллар укрепился в четверг, поскольку данные показали, что инфляция в США остается неизменно высокой, а инвесторы обеспокоены экономическими последствиями агрессивного повышения процентных ставок для ее сдерживания.

Американские рынки резко упали после этих новостей, а затем резко упали. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5% на ухабистой азиатской сессии. Торговля иностранной валютой также была неустойчивой, но индекс доллара остался в пределах двухдесятилетнего максимума.

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1%. Японский Nikkei упал на 1%.

Биткойн был зафиксирован ниже 30 000 долларов в четверг, терпя убытки из-за почти 27-процентного уничтожения, которое снизило его цену на 11 000 долларов примерно за неделю.

Основные потребительские цены в США выросли на 8,3% за 12 месяцев до апреля. Это было медленнее, чем 8,5% месяцем ранее, и породило надежды на то, что темпы роста цен достигли своего пика. Тем не менее, он также оказался выше рыночных прогнозов на 8,1% и подтвердил опасения, что ставки должны будут быстро вырасти, чтобы его укротить.

«Сейчас мы очень привязаны к как минимум двум дальнейшим повышениям на 50 базисных пунктов на повестке дня. Для фондовых рынков это действительно конец свободных денег», - сказал Дамиан Руни, директор по институциональным продажам брокерской компании Argonaut в Перте.

«Я думаю, что шесть месяцев назад мы, вероятно, были в заблуждении из-за роста акций США на надеждах и молитвах и безумии акций мемов, и внезапно немного вернулись к тому, что является реальностью», - сказал он.

Акции Apple за ночь упали на 5%, в результате чего S&P 500 упал на 1,65%, а Nasdaq - на 3,2%.

Краткосрочные казначейские облигации были сброшены после выхода данных, но более длинный конец кривой вырос, так как инвесторы опасались, что резкое повышение ставок затормозит рост.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала на шесть базисных пунктов (б.п.) накануне и упала еще на четыре б.п. на торгах в Токио до 2,8877%. Разрыв между доходностью двухлетних и 10-летних облигаций сократился, выровняв кривую доходности.

«Должен быть переломный момент в том, насколько далеко ФРС может давить, прежде чем шансы явно укажут на жесткую посадку», - сказал стратег NatWest Markets по ставкам в США Ян Неврузи.