Акции Уолл-стрит закрылись резким падением, а доходность казначейских облигаций упала на волатильной сессии 11 мая

Американские фондовые индексы торговались выше и ниже во время волатильной сессии, поскольку инвесторы просматривали данные по инфляции в США в поисках подсказок о пути повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Данные США показали более высокую, чем ожидалось, базовую инфляцию, за исключением таких статей, как цены на нефть. Некоторых инвесторов обнадежило изменение годового роста потребительских цен до 8,3% в апреле с 8,5% в марте, хотя это было выше оценки аналитиков в 8,1%.

В то время как некоторые инвесторы были воодушевлены улучшением по сравнению с прошлым годом, другие отметили, что инфляция по-прежнему высока, и что это было подчеркнуто ралли фьючерсов на нефть.

«Это все из-за беспокойства по поводу рецессии. Данные по инфляции, которые мы получили сегодня утром, были не очень хорошими, хуже, чем ожидалось ... Высокие цены на продукты питания и растущие опасения, что цифры инфляции будут липкими на высокой стороне», - сказал Тим Гриски. , старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.

Стратег также указал на сглаживание кривой доходности, назвав разницу между долгосрочной и краткосрочной доходностью казначейских облигаций зловещим признаком.

«У нас очень плоская кривая доходности, которая заигрывала с инверсией. Это пугает трейдеров перспективами рецессии. Слишком много инвесторов верят, что ФРС может организовать мягкую посадку. Это выглядит все более сомнительно».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 326,63 пункта, или 1,02%, до 31 834,11 пункта, S&P 500 - на 65,87 пункта, или 1,65%, до 3935,18 пункта, а Nasdaq Composite - на 373,44 пункта, или 3,18%, до 11 364,24 пункта.

S&P закрылся на самом низком уровне с 25 марта 2021 года и на 18% ниже рекордного уровня, установленного 3 января. Nasdaq резко отставал от своих конкурентов, поскольку чувствительные к процентным ставкам сектора роста, технологии и потребительские товары отставали от остального рынка, также закрываясь более чем на 3%.

Индикатор MSCI акций по всему миру потерял 0,88%, зафиксировав самый низкий уровень закрытия с ноября 2020 года.

Ранее Джим Полсен, главный инвестиционный стратег The Leuthold Group в Миннеаполисе, придерживался мнения, что стакан наполовину полон, указывая на то, что инфляция, хотя и остается высокой, похоже, начинает снижаться.

«В конце концов, мы можем быть в восторге от того, будет ли это немного выше или немного ниже, но ясно, что уровень инфляции в годовом исчислении изменился и выглядит так, как будто он достиг своего пика в марте. " он сказал.

