S&P 500, Nasdaq завершили изменчивую сессию ростом на фоне выхода данных по инфляции

S&P 500 и Nasdaq закрылись ростом во вторник, при этом крупные акции роста выросли после распродажи накануне, когда доходность казначейских облигаций упала.

Акции банка упали вместе с доходностью. Доходность эталонных 10-летних облигаций упала с более чем трехлетнего максимума до уровня ниже 3%.

Индекс Доу-Джонса также закрылся снижением, и дневные торги были изменчивыми, основные индексы колебались между ростом и падением, поскольку инвесторы нервничали в преддверии публикации данных индекса потребительских цен в США в среду и данных о ценах производителей в четверг.

Инвесторы будут искать признаки того, что инфляция достигает пика.

Опасения, что Федеральной резервной системе США, возможно, придется действовать более агрессивно для сдерживания инфляции, привели к недавней распродаже на рынке. К давлению добавилось множество других проблем.

«Это просто продажи, основанные на страхе», - сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор Longbow Asset Management в Талсе, штат Оклахома.

«ФРС не может просто поднять ставки, чтобы предотвратить инфляцию, потому что мы видели это раньше», - сказал он. Вместо этого инвесторов беспокоило все: от ставок и инфляции до войны на Украине, проблем с цепочками поставок и карантина в Китае из-за COVID-19, сказал Доллархайд.

Акции Apple Inc выросли на 1,6% и обеспечили наибольший рост S&P 500 и Nasdaq.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 84,96 пункта, или 0,26%, до 32 160,74 пункта, S&P 500 прибавил 9,81 пункта, или 0,25%, до 4001,05 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 114,42 пункта, или 0,98%, до 11 737,67 пункта.

Акции технологических компаний и акций роста, оценка которых в большей степени зависит от будущих денежных потоков, больше всего пострадали от недавней распродажи. Nasdaq упал примерно на 25% за год.

Технологии S&P 500 выросли за день на 1,6% и возглавили секторальный рост S&P 500. Индекс роста S&P 500 вырос на 0,9%, а индекс стоимости S&P 500 снизился на 0,4%.

Инвесторы усвоили комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, которая заявила, что экономика США будет испытывать потрясения из-за усилий ФРС по снижению инфляции более чем в три раза выше ее целевого уровня, а недавняя волатильность на фондовом рынке не отпугнет политиков.

Президент США Джо Байден в своем выступлении во вторник, посвященном высокой инфляции, сказал, что рассматривает возможность отмены тарифов эпохи Трампа для Китая как способ снизить цены на товары в Соединенных Штатах.

Среди лидеров дня акции Pfizer Inc (NYSE:PFE) выросли на 1,7% после того, как компания заявила, что заплатит 11,6 млрд долларов за покупку Biohaven Pharmaceutical Holding Co (NYSE:BHVN). Акции Biohaven подскочили на 68,4%.

С другой стороны, акции Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) Inc упали на 8,7%, так как производитель оборудования для фитнеса предупредил, что его бизнес «недостаточно капитализирован» после того, как его квартальная выручка упала на 23,6%.

Объем на биржах США составил 15,45 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,55 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,36 к 1; на Nasdaq соотношение 1,34 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 63 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 19 новых максимумов и 1066 новых минимумов.