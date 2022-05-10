S&P 500 9 мая закрылся ниже 4000 впервые с марта 2021 года

S&P 500 закрылся ниже 4000 впервые с конца марта 2021 года, а Nasdaq упал более чем на 4% в понедельник из-за распродажи, вызванной ростом акций с мегакапитализацией, поскольку инвесторы стали более обеспокоены ростом процентных ставок.

Nasdaq закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года. Акции Apple упали на 3,3% и имели наибольший вес в Nasdaq и S&P 500. Microsoft Corp упала на 3,7%, а Tesla Inc - на 9,1%.

Инвесторы обеспокоены тем, насколько агрессивным должен быть Федеральный резерв, чтобы укротить инфляцию. Центральный банк США на прошлой неделе повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с ноября 2018 года, после чего снизилась в понедельник.

«Рынки переваривают начало возвращения к более нормальной денежно-кредитной политике», - сказала Кристина Хупер, главный стратег глобального рынка Invesco в Нью-Йорке.

«Более агрессивное движение (по ставкам) повышает вероятность рецессии, особенно со всеми этими осложнениями - высокой инфляцией, вторжением России в Украину, сбоями в цепочке поставок, связанными с COVID», - сказала она.

Инвесторы также обеспокоены замедлением экономического роста в Китае после недавнего роста числа случаев заболевания коронавирусом.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 653,67 пункта, или 1,99%, до 32 245,7, в то время как S&P 500 потерял 132,1 пункта, или 3,20%, до 3991,24, самого низкого уровня закрытия с 31 марта 2021 года.

Индекс Nasdaq Composite упал на 521,41 пункта, или 4,29%, до 11 623,25 пункта.

S&P 500 упал на 16,3% за год.

Среди наиболее пострадавших от недавней распродажи оказались акции технологических компаний и акций роста, оценка которых в большей степени зависит от будущих денежных потоков.

Все секторы S&P 500 закрылись в понедельник снижением, за исключением потребительских товаров, которые выросли на 0,1%.

Энергетический сектор упал на 8,3% из-за падения цен на нефть.

Индекс роста S&P 500 за день снизился на 3,9%, а индекс стоимости S&P 500 упал на 2,5%.

Акции Twitter Inc упали более чем на 3%, так как Hindenburg Research заняла короткую позицию по акциям социальной сети, заявив, что сделка компании по продаже себя Илону Маску на 44 миллиарда долларов сопряжена со значительным риском переоценки ниже.

Объем на биржах США составил 15,29 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,34 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 7,18 к 1; на Nasdaq соотношение 5,44 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 73 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 13 новых максимумов и 1217 новых минимумов.