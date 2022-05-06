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Азиатские акции достигли семинедельного минимума, так как Китай удваивает падение из-за политики zero-COVID
08:27 06.05.2022 |
Азиатские акции упали до самого низкого уровня за семь недель в пятницу, но доллар остался на высоте, поскольку инвесторы во всем мире избегали более рискованных активов из-за опасений, что более высокие процентные ставки в США и усиление Китаем своей политики нулевой терпимости к COVID могут сильно ударить по росту.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял 2,54% в пятницу утром и упал до самого низкого уровня с 16 марта, когда вице-премьер Китая Лю Хэ повысил акции, пообещав поддержать рынки и китайскую экономику.
Эталонный индекс снизился на 3,6% по сравнению с закрытием прошлой пятницы, что стало худшей неделей с середины марта. Японский Nikkei пошел против тренда, поднявшись на 0,8% после трехдневного отпуска.
Китайские голубые фишки потеряли 2,6%, гонконгский бенчмарк потерял 3,6%, а китайский юань упал до 18-месячного минимума как на наземных, так и на офшорных рынках.
Дики Вонг, директор по исследованиям гонконгской брокерской компании Kingston Securities, объяснил это падением на рынке США в одночасье, а также опасениями по поводу здоровья китайской экономики.
Китай будет бороться с любыми комментариями и действиями, которые искажают, ставят под сомнение или отрицают политику страны по реагированию на COVID-19, сообщило государственное телевидение в четверг после заседания высшего директивного органа страны.
Инвесторы заявили, что это, по-видимому, исключает какое-либо смягчение политики нулевого уровня COVID, которая замедляет экономический рост Китая и нарушает глобальные цепочки поставок.
«Хорошим плюсом является ожидание того, что новые финансовые меры Китая могут быть опубликованы в выходные», - сказал Вонг. «Это единственное, что оказывает некоторую поддержку азиатским рынкам при их текущих низких оценках».
За ночь индекс Dow Jones Industrial Average и S&P 500 упали более чем на 3%, а Nasdaq Composite потерял 4,99%, что стало самым большим однодневным падением с июня 2020 года.
Однако в Европе дела обстояли немного лучше, где фьючерсы на региональные акции упали на 0,14%, а фьючерсы на FTSE - на 0,2%. Фьючерсы на США были без изменений.
Падение на рынке США было в значительной степени результатом опасений по поводу темпов ужесточения Федеральной резервной системы.
«Риски, связанные с ошибкой в политике, остаются повышенными - либо из-за того, что (ФРС) недостаточно быстро ужесточила меры для борьбы с инфляцией, либо из-за чрезмерно агрессивных действий, что привело к завершению текущего делового цикла», - сказал Дэвид Чао, стратег по глобальным рынкам, APAC ex-Japan. , в Инвеско.
Данные по заработной плате в США, которые должны быть опубликованы позже в пятницу, помогут трейдерам оценить, насколько сильна экономика.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынок рассчитывает на 82-процентную вероятность чудовищного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в июне, даже после того, как ФРС повысила ставки на 50 базисных пунктов на этой неделе, а Пауэлл исключил Повышение на 75 базисных пунктов.
Доходность в США растет на фоне ожиданий быстрого повышения ставок. Доходность 10-летних облигаций США составила 3,055% после того, как впервые с ноября 2018 года превысила 3,1% овернайт.
Поскольку инвесторы переключились на менее рискованные активы, индекс доллара в пятницу составил 103,62, достигнув нового 20-летнего пика в 103,94 за ночь, поддерживаемого ожиданиями того, что США повысят процентные ставки быстрее, чем другие центральные банки.
Индекс доллара вырос на 0,43% на этой неделе, это пятая неделя роста подряд.
Стерлинг, например, упал на 2,2% по отношению к доллару в четверг. Банк Англии повысил ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, но двое политиков выразили осторожность в отношении будущих повышений ставок.
Биткойн, один из самых рискованных активов, за ночь упал на 8% и достиг минимума за два с половиной месяца. В последний раз он торговался около 36 300 долларов.
Цены на нефть отбросили опасения по поводу глобального экономического роста, поскольку опасения по поводу сокращения поставок поддержали цены в преддверии надвигающегося эмбарго Европейского Союза на российскую нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до $111,57 за баррель. Американская нефть подорожала на 0,64% до 108,95 доллара за баррель.
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