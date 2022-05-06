Основные фондовые индексы США 5 мая показали снижение

Фондовый индекс США в четверг продемонстрировал самый мощный разворот вниз с начала пандемии. Индекс Dow Jones Industrial Average показал наибольшее снижение этого года всего 24 часа спустя после самого сильного роста с 2020 года.

Разворот свел на нет эйфорию, царившую на Уолл-стрит в среду после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центробанк "активно не рассматривает" повышение процентных ставок на 0,75 процентного пункта на следующем заседании. Учитывая, что инфляция находится на самом высоком уровне с начала 1980-х годов, рынки ожидали такого повышения, и перспектива более медленного повышения ставок вызвала яростную бурю покупок акций во второй половине сессии в среду.

В четверг оптимизм, стоявший за ралли среды, полностью испарился, и трейдеры распродавали акции, при этом наиболее активно - бумаги технологического сектора, который в 2022 году вступил в полосу неудач после нескольких лет лидерства на рынке.

Акции Tesla упали на 8,3%, акции Amazon.com упали на 7,6%. Банковские акции, индикаторы экономических ожиданий, упали на 2,7%. Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 упал на 4%.

По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 647,16 пункта, или 5%, до 12317,69 пункта, что стало самым значительным в процентном отношении снижением по итогам дня с июня 2020 года. S&P упал на 153,30 пункта, или 3,6%, до 4146,87 пункта. Dow упал на 1063,09 пункта, или 3,1% до 32997,97 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,066% против 2,914% в среду. Уровень четверга - самый высокий с ноября 2018 года.

"ФРС сокращает ликвидность на рынках, и это усиливает волатильность, так что это может стать новой нормой на некоторое время, пока ФРС не возьмет под контроль инфляцию и не изменит политику", - отметил Джон Инграм, инвестиционный директор и партнер в Crestwood Advisors.

Спад произошел через день после того, как основные фондовые индексы США резко выросли, причем DJIA поднялся более чем на 900 пунктов, что стало сильнейшим однодневным ростом с 2020 года. В среду чиновники центрального банка США одобрили повышение процентной ставки на половину процентного пункта, подняв ставку по федеральным фондам до целевого диапазона между 0,75% и 1%.

Даже если исключить возможность более значительного повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, инвесторы все равно столкнутся с самым сильным ужесточением денежно-кредитной политики США с 2000 года, когда центральный банк в последний раз повышал ставки на полпункта.

Многие инвесторы сейчас задаются вопросом, насколько высоко ФРС может поднять ставки в течение следующих двух лет и как это может отразиться на экономике и корпоративных прибылях.

"Мы все словно принимаем лекарство, и ему нужно накопиться в организме, поэтому эти повышения ФРС всегда действуют с задержкой. Тем временем рынок учитывает в ценах гораздо большее - ужесточение финансовых условий, которое отразится на рынке недвижимости, на ипотеке, - заметил Тим Хоран, один из инвестиционных директоров Chilton Trust. - Так будет отчасти выполняться задача ФРС, пока лекарство не накопится в достаточном количестве и действительно не наступит решительный момент 'убийства дракона'".

В четверг утром сомнения были заметны на всем рынке. Особенно сильно пострадали акции роста. Бумаги производителей микросхем Advanced Micro Devices, Nvidia и NXP Semiconductors потеряли минимум по 4%. Акции технологических компаний с крупнейшей капитализацией также подешевели: бумаги Meta* Platforms упали на 6,8%, а Netflix - на 7,7%. Акции Apple упали на 5,6%.

Повышение процентных ставок может уменьшить привлекательность технологических акций, поскольку инвесторы снижают оценку их будущих доходов. Более высокая доходность в целом также повышает привлекательность продуктов с фиксированным доходом по сравнению с более рискованными активами, такими как акции.

Бумаги Etsy упали на 17% после того, как онлайновая торговая площадка опубликовала прогноз на текущий квартал, который оказался ниже ожиданий.

Акции Wayfair тоже понизились, потеряв 26%. Онлайн-ретейлер товаров для дома сообщил о более существенном, чем ожидалось, квартальном убытке.

Тем временем акции Twitter повысились на 2,7%. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что получил письма от инвесторов, готовых выделить 7 млрд долларов для увеличения выраженной акциями составляющей сделки. В прошлом месяце Twitter согласилась на сделку с Маском, который заплатит за нее по 54,20 доллара за акцию и выведет с публичного рынка.

Акции Booking Holdings подскочили на 3,3% после того, как выручка компании превысила ожидания, и она заявила, что в текущем квартале наблюдается улучшение глобальных тенденций в сфере путешествий.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 110,90 доллара за баррель. В среду произошел крупнейший рост цен на Brent более чем за три недели на фоне предложения ЕС о введении запрета на импорт российской нефти в течение шести месяцев и на нефтепродукты к концу года. ОПЕК и союзники, или ОПЕК+, в четверг провели встречу для обсуждения целей по добыче.

Индекс доллара WSJ вырос на 1,1%. В среду индекс упал на 0,9%, что стало самым большим падением с ноября 2020 года. Статус доллара как мировой резервной валюты делает его особенно привлекательным убежищем для инвесторов.

Цены на золото также выросли, поднявшись на 0,4% до 1874 долларов за унцию.

Британский фунт просел примерно на 2% против доллара США. Банк Англии повысил процентные ставки, но дал понять, что, скорее всего, будет в ближайшие месяцы действовать осторожно на фоне усиления опасений насчет рецессии.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,7%. В Азии гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,7%. Рынки в Японии были закрыты в связи с праздником.