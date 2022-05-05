Азиатские акции укрепляются 5 мая, поскольку ФРС сдерживает агрессивные ставки на повышение ставок

Азиатские акции следуют за ростом Уолл-стрит в четверг после того, как центральный банк США повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, но звучал менее ястребино, чем некоторые опасались, подняв настроения инвесторов и понизив доллар.

Тем временем цены на сырую нефть подскочили после того, как Европейский Союз обнародовал некоторые детали своего плана по запрету использования российской нефти, что усилило опасения по поводу поставок.

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,93%, хотя торги были вялыми, поскольку рынки Японии и Кореи были закрыты в связи с праздничными днями.

Акции Китая бросили вызов более широкому ралли из-за роста числа случаев COVID-19 и строгой блокировки в финансовом центре Шанхая, что сказалось на настроениях.

Марселла Чоу, стратег по глобальным рынкам в J.P. Morgan Asset Management из Гонконга, сказала, что повышение Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов соответствует ожиданиям, что снимает некоторые опасения инвесторов по поводу более агрессивных действий.

«Учитывая, что на азиатском рынке сейчас больше уверенности, я думаю, что это, вероятно, также приведет к небольшому ралли на рынке», - сказала она агентству Reuters.

Рост в Азии последовал за ралли в США накануне, когда промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,81%, S&P 500 - на 2,99%, а Nasdaq - на 3,19%.

Гонконгский эталонный индекс Hang Seng вырос на 0,77% в начале торгов, а индекс технологического сектора прибавил 1,43%.

На этой неделе акции Гонконга упали, в то время как оффшорный китайский юань был неустойчивым, хотя все еще сильнее, чем на прошлой неделе.

Австралийский S&P/ASX 200 также показал хорошие результаты, увеличившись на 0,61%.

Тем не менее, китайский эталонный индекс CSI300 открылся снижением на 0,16%, так как материковые рынки возобновили торговлю после трехдневного отпуска.

«Все еще есть (COVID-19) случаи (в Шанхае) и в разных городах, поэтому это также будет потенциально влиять на настроения потребителей и инвесторов», - сказал Чоу из JP Morgan Asset Management.

Повышение ставки ФРС на полпроцента стало самым большим скачком за 22 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики готовы одобрить аналогичное повышение ставок на предстоящих заседаниях по вопросам политики в июне и июле.

Пауэлл также сказал, что ФРС не «активно рассматривает» повышение ставки на 75 базисных пунктов, что смягчило некоторые ожидания рынка в отношении агрессивного ужесточения политики.

Это отправило доллар вниз, где он и остался в начале Азии.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести другим валютам, составил 102,49, тогда как в среду он оставался на уровне 103,63.

Казначейские облигации США не торговались из-за праздника в Японии, но доходность также упала накануне. Эталонная доходность 10-летних облигаций составила 2,9402% по сравнению с чуть более чем 3%.

Нефть продолжила рост в четверг после того, как Европейский союз, крупнейший в мире торговый блок, обрисовал планы поэтапного отказа от импорта российской нефти.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,4% до 108,21 доллара за баррель, а Brent подорожала на 0,36% до 110,54 доллара. Оба ориентира выросли более чем на 5 долларов за баррель в среду.