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Основные фондовые индексы США 4 мая закрылись резким ростом
07:54 05.05.2022 |
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самый сильный по итогам дня рост с 2020 года после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл развеял опасения инвесторов, что центральный банк может рассматривать еще более масштабные повышения ставок в предстоящие месяцы.
Федеральная резервная система США по итогам заседания в среду приняла решение о повышении ставок на половину процентного пункта и анонсировала сокращения своего баланса активов размером в 9 трлн долларов. Основные фондовые рынки первоначально отреагировали на это спокойно.
Тем не менее, некоторых застали врасплох слова Пауэлла о том, что ФРС "активно не рассматривает" вопрос о том, чтобы повысить ставку на 0,75 б.п. на следующем заседании.
После комментариев Пауэлла фондовые индексы начали резко расти. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 932,27 пункта, или 2,8%, до 34061,06 пункта, что стало самым сильным приростом по итогам дня с ноября 2020 года. S&P 500 подскочил на 124,69 пункта, или 3%, до 4300,17 пункта, что стало лучшим результатом дня с мая 2020 года. Nasdaq Composite вырос на 401,10 пункта, или 3,2%, до 12964,86 пункта.
Ранее в ходе сессии все три индекса снижались.
Акции компании Meta* Platforms, которой принадлежат Alphabet и Facebook**, выросли более чем на 4%.
Акции Airbnb выросли на 7,7% после того, как компания заявила, что ожидает в этом году получить свою первую годовую чистую прибыль. Акции Starbucks повысились на 9,8% - сеть кофеен отчиталась о росте прибыли и продаж за последний квартал.
Вместе с акциями росла и стоимость американских облигаций. Доходность 10-летних казначейских США составила 2,914% против 2,957%.
На саммите гендиректоров The Wall Street Journal в Лондоне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что экономика США остается устойчивой, несмотря на сокращение в 1-м квартале.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 1,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,1%, а южнокорейский Kospi опустился на 0,1%. Рынки континентального Китая и Японии были закрыты в связи с праздниками.
Что касается сырьевых рынков, то цены на нефть выросли после того, как Европейский Союз предложил в течение шести месяцев ввести запрет на импорт российской нефти. При этом к концу года предполагается установить запрет на импорт нефтепродуктов из России. Нефть WTI подорожала на 5,3% до 107,81 доллара.
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