Фондовые биржи Гонконга, Кореи и Австралии снижаются 4 мая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индексы Китая и Японии остаются закрытыми на время праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снижался на 1,25%, до 20 838 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 7313,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,15%, до 2676,27 пункта.

Биржи Китая и Японии закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов пятницы, 29 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,41%, до 3047,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,89%, до 1878,88 пункта. Японский Nikkei 225 завершил торги понедельника, 2 мая, снижением на 0,11%, до 26818,53 пункта.

В среду инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Трейдеры пытаются оценить последствия резкого ужесточения монетарной политики.

"Все внимание приковано к заседанию FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) и повышению ставки - это абсолютная данность", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).