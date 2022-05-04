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Уолл-стрит 3 мая закрылась в плюсе после нестабильной сессии перед ФРС
07:52 04.05.2022 |
Акции Уолл-Стрит закрылись ростом во вторник после неустойчивой сессии, на которой каждый из основных индексов колебался между ростом и падением, поскольку ключевое заседание Федеральной резервной системы началось.
Инвесторы выкупили акции финансовых и технологических компаний в преддверии ожидаемого в среду заявления ФРС.
Девять из 11 основных секторов S&P 500 выросли, при этом энергетика и финансы выросли на 2,9% и 1,3% соответственно. Банковский индекс S&P 500 прибавил 2%, Citigroup Inc прибавил 2,9%.
Центральный банк США начал свое двухдневное совещание по вопросам политики во вторник. По данным FedWatch Tool CME https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/treasury-watch.html, трейдеры видят вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в среду с вероятностью 99,9%, что станет крупнейшим повышением ставки. ФРС с мая 2000 г.
В центре внимания остается пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, на которой он прокомментировал будущую траекторию процентных ставок и сокращения баланса.
«Двигателем номер один всей волатильности рынка за последние несколько месяцев была ястребиная риторика ФРС и ФРС, поэтому получение от них обновленной информации на пресс-конференции в Пауэлле (в среду) является главным катализатором, и я думаю, что рынок сейчас просто находится в режиме ожидания», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird в Луисвилле, штат Кентукки.
В апреле Уолл-стрит была потрясена неуверенностью в способности ФРС обеспечить мягкую посадку экономики, смешанной прибылью некоторых крупных растущих компаний, войной на Украине и карантинными мерами в Китае, связанными с пандемией.
Индекс Nasdaq Composite в прошлом месяце упал почти на 13,3%, что стало его худшим месячным показателем с октября 2008 года, поскольку акции быстрорастущих компаний оказались под давлением роста ставок.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 67,29 пункта, или 0,2%, до 33 128,79 пункта, S&P 500 прибавил 20,1 пункта, или 0,48%, до 4175,48 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 27,74 пункта, или 0,22%, до 12 563,76 пункта.
Росту индексов способствовали акции Apple Inc, Tesla Inc и Exxon Mobil Corp, которые выросли на 0,7-2,1%.
Акции Estee Lauder Cos Inc упали на 5,8% после того, как производитель косметики снизил свой прогноз прибыли на весь год из-за новых ограничений COVID-19 в Китае и российско-украинского кризиса.
Бумаги Hilton Worldwide Holdings Inc упали на 4,2% после того, как гостиничный оператор прогнозировал неутешительную прибыль за весь год.
Western Digital Corp подскочила на 14,5%, став лидером S&P 500 в процентном отношении, после того как активист-инвестор Elliott Investment Management призвал компанию отделить свой Flash-бизнес и предложил инвестировать 1 миллиард долларов для облегчения продажи или выделения бизнеса.
Объем торгов на биржах США составил 11,35 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,88 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 1,92 к 1; на Nasdaq соотношение 1,26 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 показал 2 новых 52-недельных максимума и 32 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 29 новых максимумов и 195 новых минимумов.
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