Уолл-стрит вырос 2 мая перед встречей ФРС, поскольку покупки технологий подчеркивают волатильность торговли

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в понедельник ростом, так как инвесторы купили акции технологических компаний в последний час торгов на фоне ожиданий, что они были чрезмерно занижены в преддверии заседания Федеральной резервной системы на этой неделе.

Ожидается, что собрание политиков центральных банков США повысит процентные ставки на полпроцента, и ожидается, что этот шаг на этой неделе положит начало периоду агрессивного повышения ставок для противодействия инфляции.

Нервозность в преддверии встречи отразилась в перевернутой сессии по акциям США. После позитивных движений в начале дня S&P 500 упал до самой низкой внутридневной отметки с мая 2021 года, а Nasdaq коснулся уровня, который в последний раз наблюдался в ноябре 2020 года.

Нервозность наблюдалась и на рынке казначейских облигаций США, где десятилетний ориентир превысил 3% впервые более чем за три года.

Помимо подготовки к ожидаемому повышению ставок, трейдеры также ожидали запуска «количественного ужесточения», когда центральный банк сокращает свой баланс после покупки облигаций для поддержки экономики во время пандемии.

Тем не менее, более раннее снижение было использовано некоторыми как возможность для покупки во второй половине сессии, чтобы вывести все три индекса на положительную территорию.

«Сейчас мы находимся в такой точке рынка, когда большая часть его в различных секторах сбита», - сказала Сильвия Яблонски, главный инвестиционный директор Defiance ETF.

«Я думаю, что рынок оценил то, что ФРС сможет сделать, поэтому я чувствую, как человек, который любит искать долгосрочные возможности, что сейчас это земля возможностей».

Яблонски указал на названия технологий с мегакапитализацией, которые останутся ключевыми элементами экономики на долгие годы, как на «продаваемые».

Акции быстрорастущих компаний, таких как технологические, в этом году пострадали из-за того, что трейдеры приспособились к условиям более высоких процентных ставок, при этом потери в последние дни усилились рядом разочаровывающих отчетов о прибылях и убытках.

Тем не менее, материнская компания Facebook Meta Platforms Inc поднялась на 5,3% в понедельник после падения на 9,8% в прошлом месяце. Акции Nvidia Corp также подскочили на 5,3%, а Microsoft Corp - на 2,5% после резкого падения в апреле.

Проведя большую часть дня в минусе, акции Tesla Inc, Amazon.com Inc и Apple Inc закрылись с повышением на 0,2-3,7%.

Apple находилась под давлением в течение большей части понедельника, поскольку производитель iPhone столкнулся с возможным крупным штрафом после того, как антимонопольные регуляторы ЕС обвинили его в ограничении доступа конкурентов к своей технологии, используемой для мобильных кошельков.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 84,29 пункта, или 0,26%, до 33 061,5 пункта, S&P 500 прибавил 23,45 пункта, или 0,57%, до 4 155,38 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 201,38 пункта, или 1,63%, до 12 536,02 пункта.

Из 11 секторов S&P услуги связи показали наибольший рост из шести индексов, которые выросли. Недвижимость привела к снижению.

Акции Pfizer Inc упали на 1,5% после того, как крупное исследование показало, что пероральный противовирусный препарат Paxlovid от COVID-19 не эффективен для предотвращения коронавирусной инфекции у людей, живущих с кем-то, инфицированным вирусом.

Акции Activision Blizzard подорожали на 3,3% после того, как Уоррен Баффет заявил, что Berkshire Hathaway Inc приобрела 9,5% акций производителя игр Call of Duty.

Акции Spirit Airlines упали на 9,4% после того, как сверхбюджетный перевозчик отклонил предложение о поглощении JetBlue Airways Corp по цене 33 доллара за акцию, заявив, что у него мало шансов получить одобрение государственных регулирующих органов.

Для сравнения, акции JetBlue закрылись с повышением на 2,6%, восстановив позиции, утраченные во время полуденного колебания, которое свело на нет первоначальные достижения.

Объем на биржах США составил 13,22 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,87 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

S&P 500 зафиксировал 1 новый 52-недельный максимум и 52 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 26 новых максимумов и 503 новых минимума.