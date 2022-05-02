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Фондовые биржи АТР 2 мая закрылись снижением вслед за рынками США
14:00 02.05.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, до 26818,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,28%, до 2687,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,18%, до 7437 пунктов.
Биржи Китая и Гонконга в понедельник не работают в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы Shanghai Composite подскочил на 2,41%, до 3047,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,89%, до 1,878,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 4,01%, до 21089,39 пункта.
В пятницу фондовые индексы США обвалились после выхода ряда финансовых результатов крупных компаний. В частности, Amazon впервые за семь лет получила убыток, который по итогам прошлого квартала составил 3,8 миллиарда долларов, а Apple сообщила, что по итогам того же квартала могла понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками.
Теперь инвесторы по всему миру, в том числе в Азии, ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного заседания, которое пройдет во вторник и среду. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки в Америке, причём сразу на 50 базисных пунктов.
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