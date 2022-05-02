Уолл-стрит резко снизилась из-за падения Amazon и опасений инфляции

В пятницу Уолл-стрит упала до самых глубоких ежедневных потерь с 2020 года, поскольку Amazon резко упал после мрачного квартального отчета, а самый большой скачок месячной инфляции с 2005 года напугал инвесторов, уже обеспокоенных ростом процентных ставок.

Акции Amazon.com Inc упали на 14,05%, что стало самым резким однодневным падением с 2006 года, в результате чего широко распространенные акции оказались вблизи двухлетнего минимума. Поздно вечером в четверг гигант электронной коммерции представил разочаровывающие квартальные и прогнозные данные, вызванные более высокими затратами.

Акции Apple Inc, самой дорогой компании в мире, упали на 3,66% после того, как ее разочаровывающие прогнозы затмили рекордные квартальные показатели прибыли и продаж.

Все 11 отраслевых индексов S&P 500 упали, что привело к снижению на 5,9% в потребительском секторе и на 4,9% в секторе недвижимости.

S&P 500 зафиксировал крупнейшее однодневное падение с июня 2020 года. Падение Nasdaq было самым большим с сентября 2020 года.

Неутешительные результаты и опасения по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в этом месяце ударили по акциям компаний с высокой капитализацией и ростом.

На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором трейдеры делают ставку на повышение ставки на 50 базисных пунктов для борьбы с растущей инфляцией.

В преддверии выходных и заседания ФРС на следующей неделе «люди убирают колоды. Разочаровывающие прогнозы Apple, Amazon и нескольких других компаний вчера заложили основу для сегодняшней слабости, и она ускорилась по мере того, как мы заканчивали день». сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Nasdaq потерял около 13% в апреле, что стало худшим месячным показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

S&P 500 упал на 13% в 2022 году, что стало самым резким четырехмесячным падением с 1939 года.

К опасениям на Уолл-стрит добавились данные, показавшие, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочитаемый ФРС показатель инфляции - подскочил на 0,9% в марте после роста на 0,5% в феврале.

Признаки агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, война на Украине и карантин в Китае усилили опасения по поводу экономического спада. Данные в четверг показали, что экономика США неожиданно сократилась в первом квартале.

Индекс S&P 500 снизился на 3,63% и завершил сессию на отметке 4131,93 пункта.

Индекс Nasdaq снизился на 4,17% до 12 334,64 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,77% до 32 977,21 пункта.

За неделю S&P 500 потерял 3,3%, Nasdaq - 3,9%, а Dow - 2,5%.

S&P 500 прибавлял или терял 2% или более в день примерно 33 раза в 2022 году по сравнению с 24 такими днями за весь 2021 год.

Акции Exxon Mobil Corp упали на 2,24% после списания на $3,4 млрд в связи с уходом из России. Акции Chevron Corp упали на 3,16% после неудовлетворительной прибыли за первый квартал.

Сезон отчетности за первый квартал в целом оказался лучше, чем ожидалось. Почти половина компаний S&P 500 отчиталась за четверг, и 81% из них превзошли ожидания Уолл-стрит. Как правило, согласно данным Refinitiv, только 66% превосходят оценки.

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 3,91 к 1; на Nasdaq соотношение 2,85 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал 2 новых 52-недельных максимума и 47 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 13 новых максимумов и 385 новых минимумов.

Объем торгов на биржах США составил 12,4 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,8 млрд за последние 20 торговых дней.