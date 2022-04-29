НКЦБФР оперативно выдала уже около 200 индивидуальных разрешений на операции

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины за период после начала войны выдала по запросу участников рынка около 200 индивидуальных разрешений на осуществление отдельных операций, сообщил член комиссии Юрий Бойко на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации.

"Рассматриваем оперативно, если можно так сказать, в режиме 24/7: каждый запрос надо проверить, посмотреть реестры, обстоятельства. Иногда комиссия заседала даже в два часа ночи", - сказал он.

Глава комиссии Руслан Магомедов в ходе встречи напомнил, что с начала войны регулятор запретил все операции на рынке, а затем разрешил покупку военных облигаций.

Со временем НКЦБФР ввела практику выдачи индивидуальных разрешений, чтобы стимулировать рост экономики, финансировать оборонные нужды и другие важные проекты.

Как уточнил Бойко, среди выданных разрешений есть примеры - около 5-7 - согласованных новых инвесторов, когда они входили в инвестиционные фонды, которые затем вкладывали средства, прежде всего, в агробизнес.

Член комиссии также добавил, что были отдельные разрешения на прямые инвестиции - покупку 10-20-30% или даже 100%: хотя единый госреестр не работает, но в Гражданском кодексе есть положения, позволяющие осуществлять такие действия, согласно протоколу.

В то же время Бойко отметил, что НКЦБФР отклонила ряд запросов, так как под ними были связаны попытки вывести средства, например, на физлиц-частных предпринимателей или на строительство в зоне активных боевых действий.

Он подчеркнул: усиленно проверяется вся информация, что среди участников этих операций не было резидентов страны-агрессора или связанных с ними лиц, и это еще одна причина, почему пока отмена общего запрета на операции не рассматривается. Член комиссии напомнил, что недавним решением она обязала компании по управлению активами (КУА) промониторить каждый фонд и контрагента на наличие "российских связей".

Бойко анонсировал, что на следующей неделе могут быть концептуальные послабления для институтов совместного инвестирования (ИСИ), над которыми регулятор работает с профильной ассоциацией. "Эти операции можно будет делать без индивидуального разрешения. Это серьезно снизит нагрузку на комиссию", - пояснил он.

Член НКЦБФР также напомнил, что ранее уже были урегулированы вопросы осуществления административных операций ИСИ, негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами.

Представители комиссии указали, что недавно она вновь обобщила все принятые в период военного положения решения относительно разрешенных и запрещенных операций, и с этим обновленным решением №144 от 8 марта можно ознакомиться на сайте регулятора.

