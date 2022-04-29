Финансовые новости
- |
- 29.04.22
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НКЦБФР оперативно выдала уже около 200 индивидуальных разрешений на операции
12:53 29.04.2022 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины за период после начала войны выдала по запросу участников рынка около 200 индивидуальных разрешений на осуществление отдельных операций, сообщил член комиссии Юрий Бойко на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации.
"Рассматриваем оперативно, если можно так сказать, в режиме 24/7: каждый запрос надо проверить, посмотреть реестры, обстоятельства. Иногда комиссия заседала даже в два часа ночи", - сказал он.
Глава комиссии Руслан Магомедов в ходе встречи напомнил, что с начала войны регулятор запретил все операции на рынке, а затем разрешил покупку военных облигаций.
Со временем НКЦБФР ввела практику выдачи индивидуальных разрешений, чтобы стимулировать рост экономики, финансировать оборонные нужды и другие важные проекты.
Как уточнил Бойко, среди выданных разрешений есть примеры - около 5-7 - согласованных новых инвесторов, когда они входили в инвестиционные фонды, которые затем вкладывали средства, прежде всего, в агробизнес.
Член комиссии также добавил, что были отдельные разрешения на прямые инвестиции - покупку 10-20-30% или даже 100%: хотя единый госреестр не работает, но в Гражданском кодексе есть положения, позволяющие осуществлять такие действия, согласно протоколу.
В то же время Бойко отметил, что НКЦБФР отклонила ряд запросов, так как под ними были связаны попытки вывести средства, например, на физлиц-частных предпринимателей или на строительство в зоне активных боевых действий.
Он подчеркнул: усиленно проверяется вся информация, что среди участников этих операций не было резидентов страны-агрессора или связанных с ними лиц, и это еще одна причина, почему пока отмена общего запрета на операции не рассматривается. Член комиссии напомнил, что недавним решением она обязала компании по управлению активами (КУА) промониторить каждый фонд и контрагента на наличие "российских связей".
Бойко анонсировал, что на следующей неделе могут быть концептуальные послабления для институтов совместного инвестирования (ИСИ), над которыми регулятор работает с профильной ассоциацией. "Эти операции можно будет делать без индивидуального разрешения. Это серьезно снизит нагрузку на комиссию", - пояснил он.
Член НКЦБФР также напомнил, что ранее уже были урегулированы вопросы осуществления административных операций ИСИ, негосударственных пенсионных фондов и компаний по управлению активами.
Представители комиссии указали, что недавно она вновь обобщила все принятые в период военного положения решения относительно разрешенных и запрещенных операций, и с этим обновленным решением №144 от 8 марта можно ознакомиться на сайте регулятора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс доллара 29 апреля корректируется вниз после шести торговых сессий роста
|Рынки акций АТР выросли на фоне подъема Уолл-стрит, Hang Seng достиг максимума более чем за 2 недели
|Чистый убыток банков в марте составил 10,07 млрд грн - НБУ
|НКЦБФР оперативно выдала уже около 200 индивидуальных разрешений на операции
|ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу
|Binance блокирует аккаунты родственников российских чиновников
Это интересно
|Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter
|DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег