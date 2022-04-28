Фондовые биржи АТР 28 апреля в основном растут на позитиве из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут на корпоративной отчетности американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25%, до 2965,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,65%, до 1809,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,15%, до 20175,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,08%, до 7339,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,54%, до 26792,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,74%, до 2658,49 пункта.

Ранее Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) сообщила о своих результатах за первый квартал текущего года, согласно которым количество активных пользователей ее соцсети за март выросло в годовом выражении на 3% - до 2,94 миллиарда. Инвесторы позитивно отреагировали на эти данные, акции компании на предторгах в США подскакивают в цене на 18,3%.

Кроме того, японский индекс торгуется в плюсе после публикации итогов заседания Банка Японии, согласно которой регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский центробанк также ожидаемо вернулся к доковидному уровню выкупа активов в 5 триллионов иен.