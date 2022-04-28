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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Основные фондовые индексы США 27 апреля закрылись разнонаправленно

07:47 28.04.2022 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в среду затруднялись с выбором направления, но в результате смогли отыграть часть потерь, понесенных накануне.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 8,76 пункта, или на 0,2%, до 4183,96. Dow Jones Industrial Average поднялся на 61,75 пункта, или на 0,2%, до 33301,93. Nasdaq Composite потерял 1,81 пункта, или менее 0,1%, закрывшись на отметке 12488,93.

Во вторник Dow Jones Industrial Average потерял более 800 пунктов, а Nasdaq Composite зафиксировал сильнейший спад в процентах с сентября 2020 года.

Инвесторы продолжали анализировать отчеты ведущих компаний и оценивать уровень обеспокоенности инфляцией, быстрым ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и последствиями распространения Covid-19 в Китае.

Основные фондовые индексы США уже существенно снизились с начала года: S&P 500 упал на 12%, а Nasdaq Composite - на 20%. Во вторник Nasdaq закрылся на самом низком уровне с декабря 2020 года, сведя на нет все достижения 2021 года.

Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors, полагает, что фондовый рынок продолжит двигаться либо в боковом канале, либо вниз.

Финансовые отчеты компаний "в некоторой степени поддерживают рынок, но я не думаю, что этого достаточно для роста", говорит Шах. Ее команда перешла к нейтральной рекомендации по общим позициям в акциях.

"Риски накапливаются, - отмечает она. - Мы не хотим подбирать мелочь перед паровым катком".

Эмили Роланд, один из старших инвестиционных аналитиков John Hancock Investment Management, говорит, что участники рынка сейчас обеспокоены в основном макроэкономическими последствиям агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также перспективами роста мировой экономики.

Курс доллара достиг самого высокого уровня более чем за два года. Доллар, как правило, укрепляется, когда глобальная экономика слабеет и когда инвесторы ожидают, что США будут опережать по экономическому росту остальной мир. Рост процентных ставок в США тоже обычно благоприятствует доллару, поскольку более высокие ставки привлекают инвесторов.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в среду выросла до 2,817% с 2,773% во вторник. Инвесторы продают гособлигации в ожидании роста процентных ставок. Доходность ориентирных казначейских бондов остается вблизи максимума с 2018 года.

Цены на природный газ в Европе выросли на 4,1% после того как Россия заявила о прекращении поставок в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить согласно новым требованиям, выдвинутым Москвой. Цена нефти Brent выросла на 0,3% до 105,32 доллара за баррель.

В Европе Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%. Торги на азиатских биржах проходили разнонаправленно. Индексы Японии и Южной Кореи потеряли более 1%, а китайские индексы выросли.

Китайский индекс CSI 300 поднялся на 2,9%, отыграв часть утраченных ранее позиций. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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