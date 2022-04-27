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Основные фондовые индексы АТР 27 апреля торгуются разнонаправленно
07:56 27.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики после падения на американских рынках накануне, китайские индексы при этом восстанавливаются от ковидных страхов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,38%, до 2897,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1761,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 19947,58 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,64%, до 7270,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,38%, до 26332,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,32%, до 2633,53 пункта.
Во вторник основные индексы в США обвалились, наибольшее падение показал "технологичный" NASDAQ. Так, после сообщений о договоренности между Twitter и владельцем Tesla Илоном Маском о покупке этой соцсети акции автомобильной компании обрушились в цене на 12,2%. Бумаги Twitter тоже подешевели - почти на 4%.
Также и сами инвесторы из Азии оценивают финансовые результаты крупнейших компаний из сферы информационных технологий в США. Накануне свои отчеты опубликовали Microsoft и Alphabet, в пятницу это сделают Apple и Amazon.
Китайские индексы же восстанавливаются после сильного падения ранее из-за введенных в стране жестких карантинных ограничений: Shanghai Composite за последние два дня уменьшился на 6,5%, Shenzhen Composite при этом закрывался в минусе шесть дней подряд, в совокупности потеряв около 13%. Только гонконгский индекс вырос по итогам вторника, однако предыдущие пять торговых сессий Hang Seng Index закрывался снижением.
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