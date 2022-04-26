Азиатские биржи 26 апреля в основном растут вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,94%, до 2955,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 1808,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,84%, до 20234,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,91%, до 7330,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,67%, до 26769,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,45%, до 2670,04 пункта.

По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Наибольший рост показал технологический NASDAQ за счет ралли акций Twitter, обусловленного заявлением Илона Маска о планах приобрести компанию.

Также рост на азиатских торговых площадках обусловлен коррекцией после обвала в понедельник на 1,8-6,5% из-за опасений инвесторов за экономику Китая на фоне введенных в стране карантинных ограничений.

Кроме того, как отметила директор по инвестициям Quadratic Capital Нэнси Дэвис (Nancy Davis), трейдеры находятся в ожидании решений Федрезерва США относительно дальнейшей монетарной политики. Ранее председатель центробанка Джером Пауэлл анонсировал повышение ставки на 0,5 процентного пункта.

"Это вопрос о том, как будет выглядеть монетарная политика, и вокруг этого существует много неопределенности", - цитирует Дэвис агентство Блумберг.