Финансовые новости
- |
- 26.04.22
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские биржи 26 апреля в основном растут вслед за рынками США
08:19 26.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,94%, до 2955,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 1808,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,84%, до 20234,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,91%, до 7330,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,67%, до 26769,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,45%, до 2670,04 пункта.
По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Наибольший рост показал технологический NASDAQ за счет ралли акций Twitter, обусловленного заявлением Илона Маска о планах приобрести компанию.
Также рост на азиатских торговых площадках обусловлен коррекцией после обвала в понедельник на 1,8-6,5% из-за опасений инвесторов за экономику Китая на фоне введенных в стране карантинных ограничений.
Кроме того, как отметила директор по инвестициям Quadratic Capital Нэнси Дэвис (Nancy Davis), трейдеры находятся в ожидании решений Федрезерва США относительно дальнейшей монетарной политики. Ранее председатель центробанка Джером Пауэлл анонсировал повышение ставки на 0,5 процентного пункта.
"Это вопрос о том, как будет выглядеть монетарная политика, и вокруг этого существует много неопределенности", - цитирует Дэвис агентство Блумберг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
|Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.04.22
|Иена укрепляется 26 апреля на росте интереса к активам в Азии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 26.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.04.2022
|Доллар 26 апреля слабо снижается к евро и иене после скачка накануне
Это интересно
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов