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Nasdaq резко вырос после того, как Twitter согласился на покупку Маском
07:52 26.04.2022 |
Уолл-стрит выросла в понедельник, а индекс Nasdaq резко вырос после того, как Twitter согласился быть купленным миллиардером Илоном Маском, что спровоцировало ралли акций роста в конце дня.
Twitter подорожал на 5,6% после объявления о том, что его купит Маск в рамках сделки, которая передаст контроль над гигантом социальных сетей самому богатому человеку в мире.
S&P 500 торговался на отрицательной территории большую часть сессии, но продолжил рост после объявления Twitter. Индекс роста S&P 500 в итоге превысил 1%, также восстановившись после предыдущего снижения.
«Вы можете сказать, что "рост" хотел ралли на весь день, но рынок сдерживал его. Пришли новости из Твиттера, и это был просто зеленый свет, чтобы начать покупать некоторые акции роста. Какое-то время они были перепроданы», - сказал Деннис Дик. , трейдер ООО «Брайт Трейдинг».
Ранее неопределенность отразилась на мировых рынках: китайские акции продемонстрировали самый большой спад после распродаж, вызванных пандемией в феврале 2020 года, а европейские акции упали до самого низкого уровня более чем за месяц из-за опасений по поводу строгих ограничений в Китае.
Энергетический индекс S&P упал на 3,3%, так как цены на нефть марки Brent упали почти на 5% до 100 долларов за баррель.
Крупные нефтяные компании Chevron Corp и ExxonMobil потеряли более 2%, а акции нефтесервисных компаний Schlumberger NV и Halliburton Co также упали более чем на 6%.
Акции Alphabet, владельца Google, выросли на 2,9% в преддверии квартального отчета после звонка во вторник. Владельцы Microsoft и Facebook Meta Platforms также выиграли.
Почти треть фирм, входящих в индекс S&P 500, должны отчитаться на этой неделе. Согласно данным Refinitiv, из 102 компаний в S&P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, 77,5% сообщили о превышении ожиданий аналитиков.
«Прибыль будет иметь решающее значение для мышления среднего инвестора. Схема была такой: купи Apple, купи Netflix, купи Google и выкинь ключ, но эта схема больше не работает», - сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор. в Longbow Asset Management. «Каковы перспективы для этих компаний?»
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7% до 34 049,46 пункта, а S&P 500 прибавил 0,57% до 4 296,12 пункта.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,29% до 13 004,85 пункта.
Индекс волатильности CBOE, известный как индикатор страха Уолл-стрит, достиг 31,6 пункта, самого высокого уровня с середины марта.
Мрачные результаты пандемического любимца Netflix наряду с растущей доходностью облигаций обрушили на прошлой неделе быстрорастущие акции, в результате чего с начала года потери в высокотехнологичном Nasdaq составили около 18%.
Трейдеры оценивают масштабные шаги ФРС в этом году по сдерживанию инфляции после серии ястребиных замечаний со стороны политиков. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал добро на повышение процентной ставки на полпункта в мае и дал понять, что он открыт для «предварительной загрузки» отказа центрального банка США от сверхлегкой денежно-кредитной политики.
Акции Silicon Motion Technology Corp подскочили почти на 13% после сообщения о том, что производитель чипов рассматривает возможность продажи.
Объем торгов на биржах США составил 12,8 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,7 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,19 к 1; на Nasdaq соотношение 1,21 к 1 благоприятствовало росту.
S&P 500 показал 2 новых 52-недельных максимума и 50 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 26 новых максимумов и 493 новых минимума.
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