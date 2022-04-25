Фондовые биржи АТР 25 апреля закрылись падением, особенно в Китае

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам понедельника продемонстрировали падение, поскольку мировые трейдеры оценивают последствия ухудшения эпидемиологической обстановки Китая, а сами китайские индексы потеряли более 5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 5,13%, до 2928,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 6,48%, до 1790,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,73%, до 19869,34 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,79%, до 2657,13 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 1,9%, до 26590,79 пункта.

Австралийская биржа в понедельник не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам пятницы индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,57%, до 7473,3 пункта.

Сильнее всего опустились индексы Китая в свете всплеска опасений вокруг эпидемиологической обстановки страны.

В стране фиксируются новые случаи инфицирования новым коронавирусом, причём речь идёт о крупнейших городах - Шанхае, а теперь и Пекине, власти которого в субботу предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания ковидом. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к вирусу, вводя в связи с этим серьёзные социально-экономические ограничения, и инвесторы опасаются по поводу перспектив как китайского, так и глобального экономического роста.

Запрет на торговлю "создаст логистическую проблему, которая повлияет не только на Китай, но и на весь остальной мир", сказал Джеффри Халли из OANDA в интервью Bloomberg TV. Также он добавил, что решимость китайских чиновников, а также отсутствие государственных стимулов в отношении экономики "указывает на снижение китайских акций, и мы увидим ослабление юаня в будущем".