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Фондовые биржи АТР снижаются 22 апреля вслед за индексами Уолл-стрит
08:22 22.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3077,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1906,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 20571,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,58%, до 7472,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,75%, до 27071,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,91%, до 2703,2 пункта.
Азиатские инвесторы переняли настроения рынков США, которые завершили торги снижением на волнениях, вызванных заявлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Так, он заявил, что повышение процентной ставки (сейчас 0,25-0,5%) должно быть более быстрым для борьбы с инфляцией.
"Хотя один день, конечно, не формирует тенденцию, но когда рынок решает сосредоточиться на сверхъястребином заявлении ФРС о борьбе с инфляцией, усиливающем страхи по рецессии, это обычно вызывает значительные изменения в поведении и разговорах инвесторов, и рынки становятся гораздо более осторожными", - сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).
Кроме того, на настроения трейдеров повлияли инфляционные риски Японии. По данным статистического ведомства министерства внутренних дел, годовая инфляция в Японии разогналась до 1,5% с 0,9% месяцем ранее.
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