Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 21 апреля торгуются разнонаправленно
08:17 21.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, китайские - резко снижаются на коронавирусных опасениях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,6%, до 3100,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 1942,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 20623 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,48%, до 2731,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,17%, до 27537 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, до 7591,6 пунктов.
В Китае растут опасения по поводу более серьезного, чем ожидалось, замедления экономического роста в свете борьбы с новой вспышкой ковида, которые усилились после прогноза Международного валютного фонда (МВФ). По прогнозу, рост ВВП Китая по итогам года составит 4%, а не 4,4%, как прогнозировалось ранее.
А японский Nikkei 225, напротив, растет, чему снова способствует ослабление иены к доллару. Курс доллара к иене находится всё ещё выше отметки в 128 иен за доллар, максимуме с 2002 года, а более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Золото слабо дешевеет 21 апреля на ожиданиях жесткой монетарной политики ФРС США
|Доллар вновь укрепляется 21 апреля после кратковременной коррекции
|Фондовые биржи АТР 21 апреля торгуются разнонаправленно
|Основные фондовые индексы США 20 апреля закрылись разнонаправленно
|Японская иена находится на 20-летнем минимуме, так как торги расхождениями в политике процветают
|Фондовые биржи АТР 20 апреля закрылись в основном снижением в среду
Это интересно
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс во второй половине 2022 года
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром