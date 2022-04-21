Фондовые биржи АТР 21 апреля торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, китайские - резко снижаются на коронавирусных опасениях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,6%, до 3100,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,19%, до 1942,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,54%, до 20623 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,48%, до 2731,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,17%, до 27537 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, до 7591,6 пунктов.

В Китае растут опасения по поводу более серьезного, чем ожидалось, замедления экономического роста в свете борьбы с новой вспышкой ковида, которые усилились после прогноза Международного валютного фонда (МВФ). По прогнозу, рост ВВП Китая по итогам года составит 4%, а не 4,4%, как прогнозировалось ранее.

А японский Nikkei 225, напротив, растет, чему снова способствует ослабление иены к доллару. Курс доллара к иене находится всё ещё выше отметки в 128 иен за доллар, максимуме с 2002 года, а более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.