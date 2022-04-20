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Фондовые биржи АТР 20 апреля в основном растут вслед за рынками США
08:24 20.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,21%, до 3187,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 2012,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растет на 0,72%, до 21175,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,28%, до 7586,7 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,11%, до 2721,64 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,94%, до 27237,5 пункта.
В среду азиатские инвесторы обратили внимание на динамику фондовых бирж США. Ключевые индексы Уолл-Стрит накануне закрыли торги ростом после выхода макростатистики. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло на 0,3% и составило 1,793 миллиона, при этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 1,745 миллиона. Также на американские акции повлияли последние отчеты крупных компаний, после которых аналитики решили, что корпоративные прибыли сохранятся, несмотря на инфляцию.
"Любые признаки того, что мы видим, что корпорации Америки способны ориентироваться в этих условиях и при этом продолжать увеличивать прибыль, это очень-очень хороший фактор для акций в течение года", - приводит мнение инвестиционного стратега Edward Jones Крэга Фера (Craig Fehr) газета Wall Street Journal.
Кроме того, японский индекс растет за счёт ослабления иены, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.
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