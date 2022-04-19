Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 19 апреля в основном растут
08:09 19.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после заявлений о будущей поддержке бизнеса в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,12%, до 3199,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2023,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падает на 1,88%, до 21113 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,52%, до 7562,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,96%, до 2719,12 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,64%, до 26972,5 пункта.
Во вторник росту индексов азиатских фондовых рынков способствовало заявление центробанка Китая и управления валютного контроля о том, что уже создан комплекс мер для усиления государственной поддержки реального сектора экономики. Планируется, что власти усилят поддержку предприятий, пострадавших от новых ковидных ограничений.
Кроме того, японский индекс растет благодаря ослаблению иены, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков
|Стоимость золота 19 апреля коррекционно снижается
|Фондовые биржи АТР 19 апреля в основном растут
|Курс иены к доллару 19 апреля упал до минимума за 20 лет
|Основные фондовые индексы США 18 апреля показали снижение
|Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 2,77 млрд грн - Минфин
Это интересно
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай
|Китайским компаниям принадлежит всего 4% мирового рынка микросхем