Фондовые биржи АТР 19 апреля в основном растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после заявлений о будущей поддержке бизнеса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,12%, до 3199,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2023,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падает на 1,88%, до 21113 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,52%, до 7562,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,96%, до 2719,12 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,64%, до 26972,5 пункта.

Во вторник росту индексов азиатских фондовых рынков способствовало заявление центробанка Китая и управления валютного контроля о том, что уже создан комплекс мер для усиления государственной поддержки реального сектора экономики. Планируется, что власти усилят поддержку предприятий, пострадавших от новых ковидных ограничений.

Кроме того, японский индекс растет благодаря ослаблению иены, так как более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров.