Основные фондовые индексы США 18 апреля показали снижение

Фондовые индексы США в понедельник снизились, а доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила расти после трехдневных выходных.

S&P 500 упал на 0,90 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4391,69 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 39,54 пункта, или на 0,1%, до 34411,69 пункта, тогда как технологический индекс Nasdaq Composite потерял 18,72 пункта, или 0,1%, достигнув 13332,36 пункта. Все три индекса в течение дня колебались между небольшим ростом и падением.

Цены на американские гособлигации вновь падают, в результате чего доходность 10-летних казначейских бондов, по данным Tradeweb, поднялась до 2,861%, максимального уровня закрытия с декабря 2018 года. Только с начала апреля доходность гособлигаций повысилась более чем на половину процентного пункта.

Как сказал Джимми Лим, основатель и инвестиционный директор сингапурского хедж-фонда Modular Asset Management, продажи американских гособлигаций вызывают удивление, поскольку их доходность уже поднялась до уровней, которые должны быть привлекательными для таких долгосрочных инвесторов, как пенсионные фонды и правительства зарубежных государств.

"Инфляционные опасения довольно сильны. Покупатели своего рода объявили некоторый бойкот", - добавил Лим.

Участники рынка ожидают более агрессивного повышения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы. Центробанк пытается ослабить инфляцию потребительских цен без ущерба для экономического роста в США.

По словам Фрэнсис Чэун, аналитика по ставкам в OCBC Bank, инвесторы считают, что ФРС "отстает" в борьбе с инфляцией. Инвесторы теперь предполагают, что американский центробанк на двух заседаниях в мае и июне повысит ключевую ставку на половину процентного пункта. В марте ФРС повысила ставку на четверть процентного пункта до 0,25%-0,5%.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за финансовыми отчетами компаний. Во вторник отчитается Netflix, а в среду - Tesla, любимица инвесторов. В число других компаний, которые должны представить финансовые результаты на этой неделе, входят Johnson & Johnson, Snap и United Airlines.

Корпоративная отчетность позволит понять, как компании борются с инфляцией и каким из них лучше всего удается переложить возросшие расходы на клиентов, говорит Кэти Никсон, инвестиционный директор по управлению активами в Northern Trust.

"Ценовое давление будет довольно сильным, - говорит Никсон. - Все будут сосредоточены на том, как это отразится на марже".

Акции Bank of America выросли на 3,4% после того, как его прибыль за 1-й квартал превысила прогнозы аналитиков. Акции Charles Schwab упали на 9,4% после того, как прибыль брокерской компании не оправдала ожиданий, а торговая активность снизилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Нефть марки Brent в понедельник выросла в цене на 1,3%, до 113,16 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,2%, до 108,21 доллара за баррель.

В Азии японский Nikkei Stock Average упал на 1,1%, а южнокорейский Kospi потерял 0,1%. Рынки Гонконга, Австралии и большинства стран Европы были закрыты на пасхальные праздники.

Китайские фондовые рынки снизились после того, как официальные данные показали, что ВВП второй по величине экономике мира в 1-м квартале вырос на 4,8%. Индекс CSI 300 понизился на 0,53%.

Хотя данные по ВВП Китая превзошли ожидания аналитиков, и рост экономики усилился по сравнению с прошлым годом, другая статистика, опубликованная в понедельник, указала на сохранение проблем в секторе розничных продаж и на рынке недвижимости. Новые вспышки COVID-19 сильно повлияли на потребителей.

Эрик Кхоу, старший портфельный управляющий Nikko Asset Management, отмечает, что инвесторы по-прежнему обеспокоены влиянием карантинных мер и сбоев в цепочках поставок на экономику Китая.

"Китай столкнулся с одной из самых серьезных экономических проблем со времен мирового финансового кризиса, и ее коренная причина - политика нулевой терпимости к коронавирусу", - сказал Кхоу.

В прошлую пятницу центральный банк Китая снизил резервные требования для банков и оставил ориентирные процентные ставки без изменений. Пекин не "предложил достаточных ответных мер для компенсации удара" по экономике в 1-й половине этого года, считает Дэн Файнман из Credit Suisse.