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Биржи Азии 18 апреля в основном снижаются на общем пессимизме
08:56 18.04.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на общем пессимизме, свидетельствуют данные торгов. Гонконгская и австралийская биржи закрыты в связи с выходным днем.
По состоянию на 7.51 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сокращается на 0,78%, до 3186,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2012,71 пункта. Южнокорейский KOSPI растет на 0,06%, до 2697,79 пункта, японский Nikkei 225 теряет 1,57%, до 26746 пунктов.
Гонконгский Hang Seng Index и Австралийский S&P/ASX 200 закрыты по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в четверг, Hang Seng Index вырос на 0,67%, до 21518,08 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 7253,4 пункта.
В целом на рынках в понедельник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствует ряд негативных факторов. Во-первых, рынки продолжают следить за коронавирусной обстановкой в Китае. Связанные с вводом новых ограничительных мер риски остаются, вызывая при этом опасения замедления развития экономики.
Во-вторых, инвесторы сохраняют неопределенность относительно влияния российськой военной агрессии против Украины на мировую экономику, так как опасаются введения очередных антироссийских санкций.
"Мы должны осознавать, что в условиях, когда внутренняя и международная обстановки становятся все более сложными и неопределенными, экономическое развитие сталкивается со значительными трудностями и проблемами", - приводит агентство Франс Пресс слова представителя государственного статистического бюро Китая (NBS) Фу Линхуи (Fu Linghu).
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