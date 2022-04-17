Инвесторы обращаются к защитным акциям по мере роста экономических опасений

Американские фондовые инвесторы обеспокоены геополитической неопределенностью и тем, что борьба Федеральной резервной системы с инфляцией может помешать экономическому росту.

Секторы здравоохранения, коммунальных услуг, потребительских товаров и недвижимости в апреле продемонстрировали рост, даже несмотря на то, что рынок в целом упал, продолжая тенденцию, согласно которой в этом году они опережают S&P 500.

Их привлекательность была особенно сильна в последние месяцы, поскольку инвесторы опасаются, что ФРС задушит экономику США, поскольку она агрессивно ужесточает политику для борьбы с растущими потребительскими ценами. Хотя сейчас наблюдается сильный рост, несколько крупных банков с Уолл-стрит выразили обеспокоенность тем, что агрессивные меры ФРС могут привести к рецессии, поскольку они действуют в экономике.

Рынок казначейских облигаций США в прошлом месяце подал тревожный сигнал, когда краткосрочная доходность государственных облигаций с некоторыми сроками погашения превысила доходность долгосрочных. Явление, известное как перевернутая кривая доходности, предшествовало прошлым рецессиям. Между тем, последствия войны в Украине по-прежнему вызывают беспокойство у инвесторов.

«Причина (защитных акций) показывает лучшие результаты в том, что люди видят все эти препятствия для роста», - сказал Уолтер Тодд, главный инвестиционный директор Greenwood Capital.

В то время как S&P 500 упал почти на 8% в 2022 году, коммунальные услуги выросли более чем на 6%, товары первой необходимости выросли на 2,5%, здравоохранение упало на 1,7%, а недвижимость упала на 6%.

Сезон отчетности набирает обороты на следующей неделе, и компании оборонного сектора отчитываются, включая гиганта здравоохранения Johnson & Johnson и солидного производителя Procter & Gamble. Инвесторы также будут следить за доходами от потокового гиганта Netflix и производителя электромобилей Tesla.

Признаки того, что корпоративные доходы США в этом году будут выше, чем ожидалось, могут подкрепить аргументы в пользу других секторов рынка, включая банки, туристические фирмы или другие компании, которые извлекают выгоду из растущей экономики, или быстрорастущие и технологические компании, акции которых выросли в большинстве случаев. последнего десятилетия.

Защитные акции доказали свою ценность в прошлом. DataTrek Research обнаружил, что секторы здравоохранения, коммунальных услуг и основных продуктов питания превзошли S&P 500 на целых 15-20 процентных пунктов в периоды экономической неопределенности за последние 20 лет.

Лорен Гудвин, экономист и портфельный стратег New York Life Investments, сказала, что в последние недели команда компании, работающая с несколькими активами, переключила свои портфели на акции основных продуктов, здравоохранения и коммунальных услуг и сократила доступ к финансам и промышленным предприятиям.

Ожидания более ястребиной позиции ФРС «увеличили риск того, что этот экономический цикл станет короче, и ускорили смещение наших ассигнований в сторону этих защитных секторов акций», - сказал Гудвин.

ФРС, которая в прошлом месяце повысила ставки на 25 базисных пунктов, дала понять, что готова к более значительному повышению ставок и быстрому сокращению своего баланса почти на 9 триллионов долларов, чтобы снизить инфляцию. Инвесторов также беспокоит геополитическая неопределенность, связанная с войной на Украине, которая привела к росту цен на сырье и способствовала росту инфляции.

С ростом цен защитные акции также могут быть «в некоторой степени инфляционными хеджами», сказала Мона Махаджан, старший инвестиционный стратег Edward Jones.

«Когда вы думаете о том, где есть немного больше ценовой власти, потребители должны будут покупать свои основные продукты, свое здравоохранение, возможно, оплачивать свои счета за коммунальные услуги, независимо от повышения цен», - сказал Махаджан.

Не все инвесторы пессимистично относятся к экономическим перспективам, и многие считают, что импульс может быстро сместиться в другую область рынка, если окажется, что экономика останется сильной.

Арт Хоган, главный рыночный стратег National Securities, оценивает вероятность рецессии в этом году в 35%, «но это не наш базовый сценарий».

«Поскольку опасения по поводу надвигающейся рецессии отступают, я думаю, что вместе с этим отступит и спонсорство средств защиты», - сказал Хоган.

Всплеск защитных акций привел к росту их стоимости. По данным Refinitiv Datastream, сектор коммунальных услуг торгуется с прогнозируемой прибылью в 21,9 раза, что является самым высоким уровнем за всю историю наблюдений и значительно превышает его среднее за пять лет соотношение цены и прибыли, составляющее 18,3 раза. Сектор основных продуктов торгуется с премией примерно 11% к своему среднему форвардному P/E за пять лет, а здравоохранение - с премией 5%.

«Меня совсем не удивит, если я увижу некоторый возврат к среднему значению в этой сделке в течение определенного периода времени, - сказал Тодд. - Но пока эти опасения по поводу роста сохраняются, вы можете продолжать видеть, что эти области относительно лучше».